پایان ساخت آزادراه "ساوه-همدان" در نیمه اول سال 92

احمد صادقی در گفتگو با مهر در خصوص آزادراه همدان - ساوه، اظهار داشت: این آزادراه از مهمترین مراکز ارتباطی در غرب کشور است که از غرب را از طریق همدان به مرکز کشور متصل می کند.

وی با بیان اینکه این پروژه از سال 1380 آغاز شده است، بیان کرد: طول این آزادراه 175 کیلومتر است که از سال 80 تا 89، 102 کیلومتر از مسیر ساخته شده؛ به این معنا که سالانه 10 کیلومتر از آن ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تصریح کرد: با توجه به اهمیت این آزادراه، اعتبارات ویژه ای از طریق اوراق مشارکت و مهرماندگار به آن اختصاص یافت که منجر به ساخت سالانه 36 کیلومتر در سال های 90 و 91 شد.

صادقی با بیان اینکه پس از تزریق اعتبارات، ساخت این آزادراه پیشرفت 400 درصدی یافت، گفت: امروزه بیش از 55 کیلومتر از 73 کیلومتر باقیمانده زیرعبور رفته است و حدود 17 کیلومتر باقیمانده هم از اویل سال 92 تا حداکثر تیرماه زیرعبور خواهد رفت.

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به هزینه 1400 میلیارد ریالی این پروژه، اظهار داشت: این پروژه 800 میلیارد ریال دیگر نیاز دارد که از محل فروش اوراق مشارکت تامین می شود.

وی در خصوص پروژه دیگر از همدان به کردستان، گفت: از همدان به سمت سنندج هم در حال ساخت بزرگراه هستیم زیرا این مسیر ترافیک بسیار بالایی دارد که به دلیل بازار مشترک میان ایران و عراق در مرز کردستان و تقاضای بالای سفر در این بخش ایجاد شده است.

صادقی تصریح کرد: باند دوم همدان به غروه و غروه به سنندج را فعال کردیم که بخش هایی از آن آماده بهره برداری است و بخش های دیگر تا پایان سال 92 به اتمام می رسد.