به گزارش خبرگزاری مهر، دور چهارم رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در حال برگزاری است و تیمها در بازه زمانی 6 ماهه پنج بازی انجام دادهاند. در حالیکه چهار سهمیه مستقیم صعود به جام جهانی در قاره آسیا وجود دارد، این مسابقات ثابت کرده که میتواند با بیرحمی در مرحله پایانی، تیمها را غافلگیر و غمگین سازد.
ژاپن تنها تیمی است که تا اینجای رقابتها شکستی را متحمل نشده است. "ساموراییهای آبی" چهار بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و یک تساوی هم در کارنامه آنها دیده میشود. این تیم با استرالیا که در رده دوم گروه B قرار دارد، هشت امتیاز اختلاف امتیاز دارد.
در مقایسه با ژاپن، تیمهای ملی کرهجنوبی و استرالیا نشان دادهاند، استمرار خوبی نداشتهاند. ضمن اینکه ایران هم مقابل دروازه حریفان ولخرجیهای زیادی انجام داده که البته برای این تیم گران تمام شده است.
در بخش دیگری از این مقاله به بازی تیمهای ایران و کرهجنوبی در ورزشگاه آزادی اشاره شده است، جایی که ایران موفق شد با تک گل جواد نکونام به یک پیروزی روحیه بخش دست پیدا کند. تیم میهمان ثابت کرد در نیمه نخست تیم بهتری است و دو بار به تیر دروازه ایران زد اما میزبان با خوش اقبالی دروازه خود را بسته نگه داشت. ایرانیها با اخراج مسعود شجاعی در دقیقه 56 با یک مشکل جدی رو به رو شدند اما نکونام با گل چکشی خود، از نگرانی مردم خود کاست.
فیفا همچنین با اشاره به شکست ایران مقابل لبنان نوشت: ایران در گروه A این رقابتها شکست غافلگیرکنندهای را مقابل لبنان متحمل شد، ضمن اینکه باید گفت تیم فوتبال ازبکستان با شکستهایی که به تیمهای ایران و قطر تحمیل کرده از شانس بالایی برخوردار است تا برای نخستین بار حضور در رقابتهای جام جهانی را تجربه کند.
تیم دوم این گروه کرهجنوبی است که یک بازی کمتر دارد و هنوز گزینه صعود به دور پایانی است، البته تیمهای ملی ایران و قطر هم شانس صعود دارند.
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