980 روستا در سیستان و بلوچستان با تانکر آبرسانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی ظهر چهارشنبه در مراسم شکرانه توانمندسازی اقتصادی چهار هزار خانواده مورد حمایت کمیته امداد سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: اجرای طرح انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان کار اشتباهی بوده است زیرا آب شرب زاهدان باید از منابع زیرزمینی اطراف زاهدان تامین شود.

وی گفت: 570 میلیارد اعتبار ملی طی سال گذشته به این استان اختصاص یافت که به دلیل فراهم نشدن بستر لازم برای جذب و هزینه کرد آن و نبود نظارت کافی، به خزانه کشور برگشت خورد.

وی افزود: سیستان و بلوچستان از توانمندی ها و ظرفیت های بالایی برخوردار است که متاسفانه تاکنون از آنها استفاده نشده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: مطابق اعلام سازمان ملل متحد (یونسکو) مردم این استان بالاترین ضریب هوشی را در بین دیگر استان های کشور دارند که باید با اطمینان و اعتماد به آنها سیستان و بلوچستان را ساخت.

وی با اشاره به فرصت مرز در این استان گفت: مرز در سیستان و بلوچستان تهدید نیست بلکه یک فرصت است که باید به نحو مطلوب از آن استفاده کرد.

وی افزود: این استان محروم نیست بلکه مظلوم واقع شده زیرا ظرفیت ‌هایی فراوانی در آن وجود دارد که اگر به خوبی مدیریت و نظارت شوند، در ایجاد اشتغال و توسعه تاثیر بسزایی خواهد داشت.

نارویی اظهار داشت: با وجود مشکل کم آبی اطمینان می دهیم در سایه همکاری جمعی همه مسئولان و دستگاه های ذیربط منطقه امسال تولید گندم در سیستان و بلوچستان 1.5 برابر بیشتر از سال گذشته باشد.

وی همچنین گفت: کمیته امداد یکی از یادگارهای ارزشمند امام خمینی (ره) است که فعالیت های آن طی سال های اخیر در زمینه بهبود وضعیت مردم محروم سیستان و بلوچستان و ایجاد فرصت های شغلی قابل شتایش است.