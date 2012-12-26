راهکار سیاسی تنها راه حل موفق برای بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه، "معد محمد" تحلیلگر سیاسی سوری گفت: توافق بین المللی درباره بحران سوریه ضروری است.

"علاء عرفات" عضو حزب اراده مردمی سوریه نیز بیان کرد: بحثهایی که درباره کنار زدن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مطرح می شود با هدف نادیده گرفتن راهکار سیاسی و ادامه دادن به اقدامات نظامی است.

این عضو حزب اراده مردمی سوریه افزود: راهکار نظامی برای هیچ یک از طرفهای درگیر در بحران سوریه کارایی ندارد.

از سوی دیگر رجاء الناصر عضو هیئت موسوم به هماهنگی ملی مخالفان سوریه گفت: راهکار نظامی منجر به برپایی نظام دمکراتیک در سوریه نخواهد شد و راهکار حل بحران سوریه سیاسی است.

شیخ فرید سلمان رئیس شورای علمای در دارالفتوی روسیه نیز با اشاره به وقایع سوریه گفت: گروههای مسلح تروریستی از دین اسلام و شعارهای دینی برای اجرای اقدامات جنایتکارانه خود در سوریه بهره برداری می کنند اما دین اسلام بری از این اقدامات است.

وی افزود: کشورهای غربی و عربی از اقدامات تخریبگرانه در سوریه حمایت می کنند و برخی کشورهای عربی به فتنه افکنی در آسیای مرکزی،چین و جنوب شرق آسیا می پردازند.

از سوی دیگر نیکلای سامانوف از علمای دینی روسی گفت: جنگی که کشورهای غربی، منطقه ای و عربی علیه سوریه به راه انداخته اند هرگز سبب از دست رفتن جایگاه سوریه نخواهد شد.

وی افزود: ما مطمئن هستیم که سوریه می تواند از بحران عبور کند.