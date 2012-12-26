فرجی کارهای خوبی در کاراته انجام داد/ از شنبه کارم را آغاز می کنم

علیرضا سمندر عصر امروز چهارشنبه و بعد از دریافت ابلاغ سرپرستی فدراسیون کاراته به خبرنگار مهر گفت: کاراته ایران جایگاه بالایی در جهان دارد و باید تلاش کنیم به این جایگاه دست پیدا کند. صادق فرجی در مدت یکسال حضور خود در فدراسیون کاراته خیلی تلاش کرد و کارهای ماندگار انجام داد و ما هم تلاش می کنیم این کارها را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: حضور پرقدرت در مسابقات کشورهای اسلامی اولویت اول ماست. دوره قبل با حضور خود من 5 طلا کسب کرده و قهرمان شدیم و یکبار دیگر دیگر باید این عنوان را با صلابت بیشتری تکرار کنیم.

سمندر در خصوص کادر فنی تیم ملی هم گفت: در این مورد باید بررسی دقیقی انجام دهیم. اینکه چه کسانی اکنون مشغول فعالیت هستند و اینکه چه کسانی می توانند به ما کمک کنند. به هرحال هدف موفقیت کاراته و تیم ملی است و هرکس بتواند به ما در این زمینه کمک کند دعوت بهمکاری خواهد شد.

وی در پایان گفت: روز شنبه مراسم معارفه برگزار خواهد شد و سپس کار خود را آغاز می کنیم و امیدوارم بتوانم در این سمت با کمک مان اهالی کاراته گام های موثری برداریم.

علیرضا سمندر بعد از کنار رفتن ناظریان در سال 1383 به عنوان رئیس فدراسیون کاراته فعالیت خود را آغاز کرد و بعد از سه سال فعالیت جای خود را به عالمی دادو بعد از هشت سال یکبار دیگر به کاراته بازگشت.