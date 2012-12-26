  1. عناوین کل
۶ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

کارگروه ساماندهی مراکز معاینه فنی خودرو در البرز تشکیل می شود

کارگروه ساماندهی مراکز معاینه فنی خودرو در البرز تشکیل می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر فنی استانداری البرز از تشکیل کارگروه مربوط به ساماندهی مراکز معاینه فنی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یعقوبی با اشاره به نقش و فلسفه ایجاد مراکز معاینه فنی اظهار داشت: این مراکز باید وظایف تعریف شده در قانون و آئین نامه های مربوطه را  به خوبی عملی کنند زیرا تاثیر به سزایی در حوزه های وسیعی از جمله کاهش صدمات مالی و جانی بر اثر نقص فنی خودروها و کاهش آلودگی هوا خواهند داشت.

وی افزود: از جمله موارد تصویب شده در این جلسه فعال سازی ستادهای مراکز معاینه فنی ظرف مدت یک ماه برابر آئین نامه شهرداری ها و ارسال گزارش عملکرد این مراکز به دبیرخانه شورای ترافیک است.

وی گفت: با تشکیل و فعال شدن کارگروه مربوطه در استانداریها و نظارت جدی بر عملکرد این ستادها، پیشبرد اهداف یاد شده را شاهد خواهیم بود.

یعقوبی یادآور شد: در اولین جلسه کارگروه مربوطه، وضعیت مراکز معاینه فنی که هنوز مشکلات فنی خود را مرتفع نکرده اند، رسیدگی می شود.
 

کد مطلب 1776749

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید