کارگروه ساماندهی مراکز معاینه فنی خودرو در البرز تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یعقوبی با اشاره به نقش و فلسفه ایجاد مراکز معاینه فنی اظهار داشت: این مراکز باید وظایف تعریف شده در قانون و آئین نامه های مربوطه را به خوبی عملی کنند زیرا تاثیر به سزایی در حوزه های وسیعی از جمله کاهش صدمات مالی و جانی بر اثر نقص فنی خودروها و کاهش آلودگی هوا خواهند داشت.



وی افزود: از جمله موارد تصویب شده در این جلسه فعال سازی ستادهای مراکز معاینه فنی ظرف مدت یک ماه برابر آئین نامه شهرداری ها و ارسال گزارش عملکرد این مراکز به دبیرخانه شورای ترافیک است.



وی گفت: با تشکیل و فعال شدن کارگروه مربوطه در استانداریها و نظارت جدی بر عملکرد این ستادها، پیشبرد اهداف یاد شده را شاهد خواهیم بود.



یعقوبی یادآور شد: در اولین جلسه کارگروه مربوطه، وضعیت مراکز معاینه فنی که هنوز مشکلات فنی خود را مرتفع نکرده اند، رسیدگی می شود.

