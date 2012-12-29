جشنواره فیلم عمار را در سطح کشورهای خاورمیانه برگزار کنیم

یاسر محدثی، یکی از شرکت‌کنندگان در سومین جشنواره فیلم مردمی عمار که با انیمیشین "شف" در این رویداد سینمایی حضور دارد، درگفتگو با خبرنگار مهر درباره اثر خود گفت: این انیمیشین نگاه فانتزی و طنزگونه به حادثه شکار پهپاد آمریکایی دارد و فناوری‌هایی را که در کشورهای مختلف بزرگ نمایی می‌شود، به چالش می‌کشد.

وی با بیان اینکه جشنواره فیلم عمار فرصت مناسبی برای بروز و ظهور اندیشه‌های مختلف ایجاد می‌کند، بیان کرد: این جشنواره با وجود اینکه سومین سال برگزاری را پشت سر می‌گذارد اما به خوبی توانسته است جایگاه خودش را در میان فیلمسازان جوان پیدا کند و امیدهای زیادی برای حضور و فعالیت استعدادهای کشف‌نشده کشورمان ایجاد کرده است.

این مستندساز افزود: با توجه به اینکه فضای جشنواره عمار عمومی و مردمی است و البته شعار عمار هم رسیدن به همین نقطه است، این جشنواره ظرفیت بسیار بالایی برای بروز نگرش‌های مختلف دارد البته این در شرایطی است که به خوبی اهداف جشنواره تبیین و اطلاع‌رسانی شود.

محدثی در پایان با بیان اینکه این جشنواره ظرفیت جریان‌سازی در فضای بین المللی را نیز دارد، اظهار کرد: جشنواره عمار چون دغدغه انقلابی و ارزشی دارد، می‌تواند در سطح منطقه مورد توجه قرار گیرد، بخصوص در منطقه خاورمیانه که با این موضوعات به شدت درگیر هستند و دغدغه این موضوعات دارند. این جشنواره به ویژه می‌تواند در منطقه خاورمیانه مخاطب بسیار زیادی را به خود جلب کند.

