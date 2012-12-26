45 کیلومتر از شبکه های فاضلاب لرستان ویدئومتری شد/ رسیدگی به 190 شکایت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبریان در این رابطه اظهار داشت: به منظور بهره برداری هر چه بهتر از شبکه های جمع آوری فاضلاب در سطح شهرهای استان و جلوگیری از هزینه های مجدد و مسدود یا کند شدن مسیر حرکت خطوط انتقال 45 کیلومتر از شبکه فاضلاب شهرهای استان ویدئومتری شد.

وی افزود: ویدئومتری شبکه های فاضلاب شامل بازرسی داخلی و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب است که بدون هیچگونه حفاری و تخریب آسفالت انجام می پذیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: به کمک روش ویدئومتری می توان از موانع موجود در مسیر جریان فاضلاب، انحراف مکانی و خوردگی لوله ها، تغییر فرم سطح لوله ها، نفوذ آب زیرزمینی به داخل شبکه فاضلاب و ... بدون حفاری و خسارت به آسفالت در معابر عمومی با اطلاع شد و راهکارهای اصلاحی را با کمترین هزینه بکار گرفت.

پاسخگویی به 190 شکایت مردمی توسط شرکت آبفا لرستان

طی آذر ماه سال جاری از طریق سامانه های ارتباطی شرکت آبفا شامل مراجعه حضوری و ثبت فرم های شکایات و سیستم سامد و درخواستهای مندرج در نشریات محلی و صدا و سیمای مرکز استان، واحد رسیدگی به درخواستهای مردمی شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان مستقر در روابط عمومی این شرکت به تعداد 190 مورد درخواست و شکایات مردمی در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ داد.

از تعداد 190 مورد شکایت مطرح شده از سوی مشترکین آبفا شهری لرستان تعداد 50 مورد مربوط به شکستگی لوله های آب و 46 مورد مربوط به افت فشار و قطعی آب و سایر موارد مختلف بوده است.

به گفته مسئولان شرکت آبفا لرستان آمار فوق شامل تماس های مردمی با کابین های مختلف سامانه 122 شرکت آبفا شهری لرستان نیست که در همین راستا مسئولین میز خدمت نیز در واحدهای مختلف برای رفاه حال مشترکین و ارائه پاسخ سریع و رفع مشکلات مردم اهتمام خود را به کار می بندند.

طرح آبرسانی به سپیدشت در ردیف طرح های ملی قرار می گیرد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: بازنگری طرح آبرسانی به شهر سپیددشت در ردیف طرح های مهر ماندگار قرارخواهد گرفت.

مهدی اکبریان در ارتباط با طرح آبرسانی به شهر سپیددشت گفت: طرح آبرسانی به شهر سپیددشت با حفر و تجهیز دو حلقه چاه آهکی به همراه تجهیزات مربوطه و خط انتقالی به طول 14 کیلومتر و به قطر 250 میلی متر در حال انجام است.

اکبریان اضافه کرد: هزینه این طرح بالغ بر 450 میلیارد ریال است که با اجرای این طرح مقدار 60 لیتر در ثانیه آب شرب با کیفیت به منابع تامین آب شهر سپیددشت اضافه می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر آب شهر سپیددشت از دو حلقه چاه آب تامین می شود که به دلیل افت آب و کاهش سطح منابع زیرزمینی و نوع آهکی آن از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان یادآور شد: محل تامین آب مورد نظر، یکی از روستاهای منطقه سپید دشت بوده که در صورت اجرایی شدن طرح و احداث خط انتقال، سپیددشت و همه روستاهای مجاور خط انتقال از نعمت آب آشامیدنی سالم و با کیفیت بهره مند خواهند شد.