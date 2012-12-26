پیکان برد و صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم (دوم مرحله برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار دو تیم پیکان تهران و پیشگامان کویر یزد در خانه والیبال تهران آغاز شد.

در پایان این دیدار که به جهت نبرد برای صدرنشینی حساس‎ترین دیدار هفته به حساب می‎آمد، شاگردان پیمان اکبری با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست دادند. نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:

* پیکان تهران 3 - پیشگامان کویر یزد یک

(25 بر 19)، (22 بر 25)، (25 بر 18)، (25 بر 20)

پیکان در حالی برنده دیدار برابر پیشگامان کویر یزد شد که در مرحله رفت مسابقات والیبال لیگ برتر نتیجه دیدار برابر این تیم را واگذار کرده بود. در هر صورت بازیکنان پیکان که پیش از دیدار امشب در رده دوم جدول رده‌بندی قرار داشتند با غلبه بر یزدی‌ها و مجموع 30 امتیاز در جدول رده‌بندی صعود کردند و جایگاه یزدی‎ها در صدر جدول رده‌بندی را از آن خود کردند.

هفته چهاردهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌‎های کشور امشب با برگزاری پنج دیدار دیگر پیگیری می‌شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - شهرداری ارومیه

* کاله مازندران - باریج اسانس

* جواهری گنبد - میزان خراسان

* سایپا البرز - نوین کشاورز

* متین ورامین - شهرداری تبریز .