70 درصد هزینه های شهرداری جویبار عمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گنجی بعد از ظهر چهارشنبه ر سمینار یکروزه شهرداران مازندران در جویبار با اشاره به اینکه این شهرستان دارای 18 کیلومتر سواحل بکر و زیبا است، اظهارداشت: طرح ساماندهی و سالمسازی سواحل جویبار ظرف 32 روز با 500 میلیون تومان اعتبار هزینه شد.

وی با اشاره به اینکه طرح سالمسازی جویبار مورد تایید مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی قرارگرفت و همه اعتبارات به بسیج سازندگی اختصاص می یابد، افزود: در اجرای این طرح هیچ اعتباری تخصیص نیافت و با هزینه شهرداری اجرایی شد.

شهردارجویبار بیان داشت: 43 درصد هزینه امسال شهرداری جاری و 57 درصد هزینه عمرانی است.

گنجی یکی از معضلات جویبار را طرح اصلاح کوچه ها و معابر عنوان کرد و افزود: برای اجرای این طرح زمینداران با مشکل مواجه شدند.

وی با اشاره به اینکه دغدغه امروز همه مسئولان جذب سرمایه گذار است، اظهار داشت: مجتمع تجاری، رفاهی و اداری یاقوت با خرید زمین توسط شهرداری و با سرمایه گذاری 70 میلیارد تومانی در هفته دولت کلنگ آن به زمین خورد.

وی بابیان اینکه زمین هشت هزار و 600 متری برای احداث مجتمع جنب ناحیه مقاومت سپاه در نظر گرفته شد، افزود: این پروژه با توافق سپاه استان خریداری و قرارداد با سرمایه گذار انجام شده است.

جویبار در جوار مرکز مازندران است.