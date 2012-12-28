به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در بخش ویژه سینمای ایران در چهل و دومین دوره جشنواره بین‌المللی روتردام که از تاریخ سوم تا 13 بهمن ماه برگزار خواهد شد، به نمایش درمی‌آید. همچنین فیلم سینمای "پذیرایی ساده" ساخته مانی حقیقی نیز در این بخش حضور دارد.

"پرویز" داستان مردی به نام پرویز را بیان می‌کند که تمام زندگی‌اش را در خانه پدری گذرانده و هیچ گاه هیچ شغلی هم نداشته است. البته این مرد اوقات خود را در بیکاری نمی‌گذراند و به غیر از کمک به پدرش در کارهای خانه، کارهایی را که اعضای مجتمع محل سکونتش از او می‌خواهند نیز انجام می‌دهد. زندگی این مرد تنها در سیری تکراری می‌گذرد تا اینکه به ناگاه پدر تصمیم به ازدواج می‌گیرد.

مجید برزگر با همکاری حامد رجبی و بردیا یادگاری فیلمنامه "پرویز" را نوشته است. بازیگر اصلی فیلم یک ایرانی-آمریکایی به نام لوون هفتوان است که پیش از این در"بلک نویز" بهروز افخمی هم ایفای نقش کرده بود. حمیرا نونهالی و محمود بهروزیان دیگر بازیگران این فیلم هستند. تهیه‌کنندگی "پرویز" را سعید آرمند برعهده دارد.

"پرویز" تاکنون در جشنواره‌های خارجی جوایزی را از آن خود کرده‌است. "فصل باران‌های موسمی" اولین فیلم بلند سینمایی مجید برزگر بود که هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکرده‌ اما نمایش آن در جشنواره فیلم فجر با استقبال منتقدان و اهالی رسانه روبرو شد.