عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: عصر امروز از سمت غرب کشور از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و بارش برف و باران در مرکز، شرق، شمال شرق، بخش‌هایی از جنوب کشور و شرق دریای خزر ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، این سامانه روز پنجشنبه در شرق و جنوب شرق کشور فعال است و از بعد ازظهر این روز از مرزهای شرقی کشورخارج می‌شود.

امیدوار اظهار داشت: در نیمه شرقی کشور وزش باد تا روز شنبه ادامه دارد، که در روزهای پنج شنبه و جمعه برای مناطق شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید و در پاره‌ای از نقاط گردوخاک پیش بینی می‌شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: با فعالیت این سامانه دمای هوا در غالب مناطق کشور روزهای پنجشنبه کاهش خواهد یافت. در روز پنجشنبه خلیج فارس و جمعه دریای عمان مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان تهران امشب ابری درپاره‌ای از نقاط همراه با بارش باران و برف یا مه آلود خواهد بود و به تدریج با کاهش ابر و گاهی وزش باد همرا است و روزهای پنجشنبه و جمعه صاف همراه با غبار صبحگاهی همراه است.

