33 واحد صنفی متخلف مازندران جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی اظهار داشت: متصدیان 22 واحد صنفی در بابلسر بواسطه عدم درج قیمت و گرانفروشی به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.



وی از تعزیر هشت راننده آژانس در بهشهر به دلیل اخذ وجه اضافی خبر داد و افزود: رئیس تعزیرات حکومتی بهشهر با احضار رانندگان به شعبه و احراز تخلف، این رانندگان متخلف را به جزای نقدی محکوم کرد.



عباسی بیان داشت: پنج متصدی مشاور املاک در تنکابن بواسطه عدم درج قیمت به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

بخشودگی جرائم کارفرمایان بابل

رئیس تامین اجتماعی بابل گفت: 14 میلیارد ریال از جرایم کارفرمایان بابل بخشوده شده است.

عزیرالله محمودی عالمی افزود: اعمال قانون بخشودگی جرایم در راستای منویات رهبری در سالی که به نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، اجرایی شده است.



وی اظهارداشت: در سازمان تامین اجتماعی شهرستان بابل همانند سایر شعبات در سراسر کشور قانون بخشودگی جرایم عملیاتی شد.

سستی ایمان منشا تخلفات اداری

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران گفت: سستی ایمان و اعتقادات دینی و مذهبی منشأ ارتکاب به جرم و تخلفات اداری و ناهنجاریهای اجتماعی است.

حجت الاسلام محمد مجتهد زاده روز چهارشنبه در جلسه شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم مازندران با اشاره به فراز هایی از زندگی ائمه اطهار و بزرگان دین، افزود: توجه به اصحاب و یاران و کارگزاران و همچنین حمایت و حفاظت از آنها از نکات بارز و شاخصه های رفتاری منحصر به فرد بزرگان دین و ائمه اطهار (ع) بود و این امر میزان اهمیت مدیریت نگهداری و حفظ عوامل اجرایی و کارکنان را به وضوح آشکار می سازد.



وی مراقبت و نظارت بر انجام صحیح امورات و تبیین راهکارها در جهت برقراری سلامت اداری و پیشگیری از هر گونه آسیبهای اداری را از وظایف اولیه مدیریت خواند.