سنسورهای امنیتی در مراکز حساس البرزنصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش افتتاحیه دوره های آموزشی تخصصی مدیران فناوری اطلاعات استان البرز عصر چهارشنبه با حضور مدیران فناوری اطلاعات دستگاههای دولتی استان البرز برگزار شد.

در این همایش که با همت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز برگزار شده بود، زرندی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز، علی نیا مدیر کل دفتر فناوری اطلاعلات استانداری و اسدیان مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرز به بیان الزامات و نیازهای برگزاری این دوره ها پرداختند.

در ابتدای این افتتاحیه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز برگزاری این دوره ها را نقطه عطف آموزش تخصصی مدیران حوزه فناوری اطلاعات استان دانست و افزود: با توجه به پیچیدگی های روز افزون علوم مرتبط با فناوری اطلاعات و مخاطرات در بسترهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، آموزش تخصصی و کارآمد مدیران ITدستگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سعید زرندی با اشاره به فعالیتهای انجام گرفته در سطح استان، خواستار توجه ویژه دستگاههای مختلف به امنیت فضای تبادل اطلاعات استان شد و اظهار داشت: به زودی و با آغاز نصب سنسورهای امنیتی شبکه تله بدافزار (هانی پات) در مراکز حساس استان البرز سطح امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز به صورت قابل قبولی ارتقاء خواهد یافت.

وی ادامه داد: با اتصال مدیران دستگاهها به بانک اطلاعات امنیت سایبری توسط توکن های امنیتی اختصاصی بهبود مستمر در ارتقاء امنیت سایبری استان را شاهد خواهیم بود.

زرندی تصریح کرد: امن سازی شبکه های ارتباطی استان، ایجاد شبکه پرسرعت اتصال دستگاه ها، اجرای سیستم اتوماسیون اداری یکپارچه و راه اندازی دیتا سنتر دولتی استان البرز از اولویتهای برنامه های این اداره کل از ابتدای فعالیتش در استان البرز می باشد.

دستگاه ها ملزم به پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات هستند

در ادامه مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری با بیان ضرورت و تداوم برگزاری جلسات مشابه خواستار ادامه روند آموزش مدیران فناوری اطلاعات استان شد و همکاری مدیران دستگاه های مختلف استان البرز را قابل قبول دانست.

علی اصغرعلی نیا ضمن پرداختن به الزامات دستگاهها جهت پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، برگزاری دوره های مرتبط با این حوزه را جهت پیاده سازی مناسب این الزامات مناسب دانست و ضمن ابراز خرسندی از نحوه برگزاری همایش خواستار همکاری کامل دستگاه های مختلف استان در برگزاری این دوره ها شد.

همچنین مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرز برگزاری این دوره ها را نیاز اساسی دستگاههای استان البرز دانست و ابراز امیدواری کرد مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف دستگاه های استان البرزضمن توجه بیشتر به آموزش کارکنان از مزایای برگزاری دوره های تخصصی برای بهبود شاخص آموزشی کارکنان دولت بهره مند شوند.

علی اسدیان ادامه داد: این دوره ها با برنامه ریزی انجام شده به صورت مداوم توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه خواهد یافت و جهت دریافت گواهینامه های مربوطه نیز هماهنگی های لازم توسط این دفتر انجام خواهد پذیرفت.

پس از پایان سخنان مسئولان تعدادی از اساتید و صاحبنظران حوزه آموزش فناوری اطلاعات و امنیت فضای تبادل اطلاعات به بیان نظرات و الزامات پیاده سازی این دوره ها پرداختند و توجه به مقوله آموزش تخصصی در این حوزه را نیاز اساسی همه دستگاهها و مدیران فناوری اطلاعات عنوان و خواستار اجرای نمونه های مشابه و پیگیری این گونه برنامه ها در استان البرز شدند.

این مراسم با توضیحاتی درباره نحوه برگزاری دوره ها و دریافت خدمات مختلف در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و آشنایی مدیران فناوری اطلاعات دستگاهها با کمیته های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نحوه تعامل بیشتر بین سازمانها خاتمه یافت.