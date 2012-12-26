به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود داوودی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی برنامه های دهه فجر در جمع مدیران شهرستان افزود: دشمن نخست با شورش‌ ها، ترور شخصیت‌ های برجسته انقلاب، انجام کودتاهای نافرجام و در نهایت‌ جنگ تحمیلی تلاش به براندازی‌ انقلاب اسلامی نمود.

وی اظهارداشت: در تمامی‌ طرح ‌های دشمنان به سه دلیل حاکمیت ارزش ‌های دینی‌ همچون مفهوم شهادت، نظام دینی و ولایت محور و ارتباط تنگاتنگ مردم و مسؤلان ناکام ماند.

امام جمعه رودبار گفت: با ناکام ماندن طرح‌ ها و برنامه ‌ها، دشمن به فکر طرح‌ ریزی برای یک‌ جنگ نرم بر علیه نظام مقدس‌ جمهوری اسلامی ایران افتاد به‌ طوری که در جنگ نرم سه محور مزبور مورد حمله و هدف‌ گیری‌ دشمن قرار گرفته است.

وی افزود: در جنگ سخت هشت ساله دشمن‌ سنگرهای مرزی را نابود می‌ کرد امادر جنگ نرم به سراغ سنگرهای‌ معنوی می ‌آید که آنها را منهدم‌ سازد.

حجت الاسلام داوودی بیان داشت: در جنگ سخت و نظامی‌ دشمن نفوذ در مرزها را هدف گرفت اما در جنگ نرم به سراغ ایمان‌ ها، معرفت‌ ها، عزم ‌ها، پایه‌ ها و ارکان‌ اساسی نظام و کشور آمده و می ‌خواهد درنهایت دین را نابود سازد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران با هدف اعتلای‌ اسلام و قرآن کریم و تحقق کرامت‌ انسانی، هویت اسلامی و احیای‌ ارزش های مادی و معنوی که آزادی‌ های مشروع، وفای به عهد، ایثار و گذشت، صداقت و سلامت گفتار و رفتار و نیز استقلال‌ همه جانبه کشور و تعامل با سایر ملت ها دولت ها براساس عدالت، صلح، عزت و فراهم سازی بستر توسعه و تعالی مادی و معنوی کشور براساس‌ شعار نه شرقی و نه غربی به همراه‌ آرمان ‌های والای اجتماعی، اقتصادی‌ و دفاعی شکل گرفت و به پیروزی‌ رسید.