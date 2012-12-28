محمدتقی رحمتی، یکی از مستندسازانی که با فیلم "آخوند چینی دات کام" در جشنواره فیلم عمار شرکت کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیره ائمه اطهار (ع) این بوده است با زبان نرم با مردم سخن میگفتند و حتی عمار یاسر نیز به عنوان یکی از یاران حضرت علی (ع) در نبردهای مختلف به عنوان یکی از افراد انصار پیامبر (ص) به میان سپاهیان دشمن میرفت و با همین زبان با آنها سخن میگفت و میتوانست بسیاری از آنها را نیز جذب کند. همین موضوع باعث شد که فیلم "آخوند چینی . کام" شکل بگیرد.
این مستند ساز با بیان اینکه ائمه اطهار (ع) هنر را وسیلهای برای نشر اعتقادات میدانستند، گفت: اطلاعرسانی و روشنگری وسیلهای است که میتواند ما را در مقابله با اهداف دشمن واکسینه کند و بدین لحاظ جشنواره مردمی فیلم عمار ظرفیت بسیار بالایی برای روشنگری دارد.
رحمتی با اظهار این مطلب که در جشنوارههای داخلی که برگزار میشود معانی اصیل اسلامی و ارزشی مورد غفلت واقع میشود، بیان کرد: ما در جشنوارههای داخلی مشاهده میکنیم که از غریبترین موضوعات روز و از بعیدترین مسایلی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، صحبت میشود اما اصل و دغدغهای که در کشورمان وجود دارد، مغفول مانده و اصلا بدان پرداخته نمیشود.
وی در پایان تصریح کرد: جشنواره فیلم عمار در واقع این ظرفیت را ایجاد میکند که حرفها و دغدغههای جامعه و مردم را بازتاب دهد و از این جهت این جشنواره میتواند جریانساز باشد و حرفهای انقلابی و ارزشی که تا به امروز کمتر جایی در سینما داشته است با زبان تاثیرگذار هنر بیان کند.
"آخوند چینی. کام" یکی از فیلمهای جشنواره عمار است که به دلیل نام آن توجههای زیادی را به خود جلب کرده است. این فیلم داستان یک روحانی است که با یاد گرفتن زبان چینی اقدام به تبلیغ دین اسلام در چین کرده است.
محمدتقی رحمتی پیش از این و در دومین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار توانست با مستند "نماز جمعه تاریخی" فانوس بلورین جشنواره را از آن خود کند.
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