1.9 میلیون سهم در تالار بورس خراسان شمالی معامله شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته جاری در مجموع یک میلیون و 940 هزار و 383 سهم به ارزش کل معاملاتی هفت میلیارد و 894 میلیون و 252 هزار و 548 ریال در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شد.

وی اظهار داشت: ارزش خرید سهام در این هفته از تالار بورس استان پنج میلیارد و 735 میلیون و 535 هزار و 562 ریال و ارزش فروش نیز دو میلیارد و 158 میلیون و 716 هزار و 986 ریال محاسبه شده است.

خانی با بیان اینکه میزان معاملات در این هفته از تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی از نظر تعداد سهم و ارزش کل معاملاتی به نسبت هفته گذشته افزایش داشته است، تصریح کرد: در هفته گذشته در مجموع یک میلیون و 838 هزار و 802 سهم به ارزش کل معاملاتی پنج میلیارد و 126 میلیون و 606 هزار و 928 ریال در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شده بود.

وی اضافه کرد: در این هفته همچنین شش فقره اوراق دریافت تسهیلات مسکن نیز در فرابورس استان مورد معامله قرار گرفت و علاوه بر این برای 21 نفر از متقاضیان جدید فعالیت در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی نیز کد بورسی صادر شد.

کارشناس مسئول تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی در ادامه در مورد خرید و فروش اوراق مشارکت در بورس استان نیز اظهار داشت: در این هفته 109 هزار و 920 برگه اوراق مشارکت به ارزش کل معاملاتی 109 میلیارد و 930 میلیون ریال معامله شد.

تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عاملیت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت‌های داد و ستد سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.