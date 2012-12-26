نهم دیماه روز به یادمانی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر چهارشنبه در نشست اعضای ستاد بزرگداشت سالروز حماسه نهم دی سمنان در محل دفتر امام جمعه این شهر تاکید کرد: وحدت و بصیرت دو عامل مهم بود که حماسه نهم دی را رقم زد.

وی با بیان اینکه مردم با حضور حماسی خود در نهم دیماه 88 حمایت قاطع خود را از ولایت فقیه ابراز کردند، افزود: مردم با این حضور حماسی خود در صحنه و حمایت از ولایت فقیه، توطئه فتنه سبز دشمنان را خنثی کردند و به وظیفه شرعی و انقلابی خود عمل کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری همه روز ها را نهم دیماه خواند و تاکید کرد: همواره ما باید پشتیبان و حامی ولایت فقیه باشیم.

آیت الله شاهچراغی افزود: ملت بزرگ ایران در این روز با وحدت و بصیرتی که از خود نشان دادند رویداد مهم نهم دی را خلق کردند و تو دهنی بزرگی به دشمنان انقلاب اسلامی زدند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حماسه 9 دی ماه که فرمودند، روز 9 دی به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم در تاریخ ماندگار شد، افزود: حضور میلیونی مردم مسلمان ایران در راهپیمایی این روز در سال 88 در واکنش به حرمت شکنی عاشورا توسط برخی عوامل و ایادی فتنه در دشمنان نظام در 6 دی سال 88 حماسه ای بی نظیر در طول سه دهه تاریخ انقلاب بود که بصیرت، هوشیاری، دشمن شناسی و غیرت دینی و انقلاب ملت آگاه ایران اسلامی را به خوبی نشان داد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست از برگزاری 30 برنامه در بزرگداشت حماسه نهم دی در این استان خبر داد.

حجت الاسلام حسین ذوالفقاری گفت: برگزاری همایش های حماسه نهم دی، تجمع رهپویان ولایت و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری از جمله برنامه های بزرگداشت حماسه نهم دی در استان سمنان است.

وی تصریح کرد: مردم با حضور گسترده و بی سابقه خود در حماسه نهم دیماه به دشمنان اثبات کردند که در حفظ اعتقادات و باورهای دینی خود پایدار و استوار هستند.

ذوالفقاری با اشاره به دستاوردهای عظیم نظام با رهبری امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بیان داشت: عزت ایران اسلامی در جهان بواسطه رهبری منسجم و الهی حاکم بر این مملکت است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در خاتمه خواستار آشکارسازی ابعاد فتنه 88 به عنوان مهمترین پیامد حماسه بزرگ 9 دی ماه و پاسخ به حضور میلیونی مردم شد و تصریح کرد: مردم مسلمان ایران نسبت حتک حرمت به معصومین و ائمه اطهار و نبی مکرم اسلام بی تفاوت نبوده و ظهور مواردی همچون 9 دی ماه از نتایج این اعتقاد راسخ اسلامی است.