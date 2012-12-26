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۶ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۰۹

آیت الله دستغیب:

نصیحت و خیرخواهی بدون غرض باشد/ 9 دی شکستن ضربه های دشمن به انقلاب

نصیحت و خیرخواهی بدون غرض باشد/ 9 دی شکستن ضربه های دشمن به انقلاب

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: انتقاد،نصیحت و خیرخواهی به خاطر خدا و مسئولیت باشد و در آن غرض و انحصار وجود نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب  شامگاه چهارشنبه در مراسم "رونمایی از کارت ملی هوشمند در فارس" با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی اظهار داشت: امام حسین (ع) خون مطهر خود را در راه خدا  و برای نجات بندگان از جهل و نادانی دادند تا بتوانند مردم را از گمراهی بیرون و به سمت حق ببرند.

وی ادامه داد: 9 دی ماه نقش مقابله با دشمن بود و مردم جوی را شکستند که به سمت ایجاد ضربه های محکم به انقلاب اسلامی می رفت.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ما در مکتب اسلام نمونه کامل از تمام حرکتها را داریم و می توان ریشه همه تحولات را در اسلام دید  زیرا امیرمان سفارش به تقوا و نظم در امور دارد.

آیت الله دستغیب ادامه داد: مسئله ثبت هویت،آمار و ارقام یک امر مهم و اساسی است که زیربنای نظم جامعه را تشکیل می دهد و متناسب با پیشرفت علمی باید این حرکتها ادامه پیدا کند.

وی بیان کرد: خداوند هدایت خود را برمبنای تقدیر قرار داده و هدایت از جانب خدا مبتنی بر این اصل است بنابراین لازمه هدایت صحیح  اداره امور مملکت تقدیر و تقوا است.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فعالیت خوب مسئولان استان فارس گفت: پایه اول انتقاد سازنده تقوا است و باید بدون هیچ غرضی بخاطر خدا و مسئولیت به صورت خیرخواهانه انجام شود.

آیت الله دستغیب افزود: یکی از شعبات خیرخواهی پند و اندرز است و خیرخواهی باید در کنار امانت داری و حرکت سازنده قرار گیرد.

وی  با تاکید بر اینکه تنها راه ترقی انتقاد و بیان ضعف نیست عنوان کرد: نباید تمام قدرت ذهن ما متمرکز بر نقاط ضعف شود و باید برای پیمودن راه ترقی نقاط قوت هم دیده شود تااین در جامعه دیده شود که نقاط مثبت هم مدنظر مردم قرار دارد.  

کد مطلب 1776821

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