دو یادواره شهدای سرباز و کربلای پنج در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان اضافه کرد: یادواره شهدای سرباز به صورت همزمان با سراسر کشور 18 دی ماه در اردبیلی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه یادواره شهدای کربلای چهار و پنج نیز به صورت استانی و اختصاصی برگزار می شود، یادآور شد: این یادواره نیز 19 دی ماه به منظور تجلیل از 250 شهید این استان که در عملیات کربلای چهار و بویژه پنج به شهادت رسیده بودند، برگزار خواهد شد.

به گفته نیکزاد استان اردبیل در عملیات کربلای پنج بیشترین شهید را تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری این یادواره ها با گستردگی و کیفیت درخور شان شهدا متذکر شد: اگر بنا باشد کیفیت این دو یادواره به دلیل برگزاری جداگانه آنها نامطلوب و متاثر از همدیگر باشد، بهتر است این یادواره ها طی یک روز برگزار شود.

وی با اعلام اینکه موافق برگزاری این یادواره ها به صورت جداگانه هستند افزود: این مراسمات باید به صورت متمرکز و در مرکز استان اجرا گردد تا به لحاظ کیفی از شایستگی لازم برخوردار باشد.

استاندار اردبیل در عین حال فاصله یک روزه برای برگزاری این یادواره ها را مشکل ساز دانست و خواستار مکاتبه با مسئولان کشوری برای برگزاری یادواره شهدای سرباز طی بهمن ماه آینده شد و تاکید کرد: اگر این مکاتبات مورد قبول ستاد نیروهای مسلح قرار نگرفت اردبیل آماده برگزاری این دو یادواره در روزهای 18 و 19 دی ماه خواهد بود.

شهدای کربلای پنج نقطه عطف تاریخ شهدای اردبیل است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز با بیان اینکه یادواره شهدای کربلای پنج مختص اردبیل و واقعه بسیار بزرگی برای استان است بر لزوم برگزاری گسترده و تاثیرگذار این یادواره و نیز یادواره شهدای سرباز در مرکز استان شد.

حجت الاسلام مهدی ستوده با بیان اینکه شهدای کربلای چهار و پنج نقطه عطفی در تاریخ شهدای استان است، تصریح کرد: برگزاری یادواره شهدای سرباز در بهمن ماه بهتر و مطلوب تر از 18 دی خواهد بود.

وی یادآور شد: این دو یادواره باید به صورت متمرکز در مرکز استان برگزار شود چرا که برگزاری شهرستانی و غیر متمرکز موجب تحمیل هزینه های بیشتر خواهد شد.

تعداد شهدای سرباز اردبیل 1400 شهید است

جانشین سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به محدودیت شرایط مالی و بودجه برگزاری یادواره ها، همزمانی این دو یادواره را امکانپذیر ندانست و ادامه داد: اصرار داریم که باید با تهران برای اخذ فرصت برگزاری یادواره شهدای سرباز وارد مذاکره شده و برگزاری این یادواره را به روز دیگری موکول کنیم.

غلام عسگر کریمیان با اشاره به وجود هزار و 400 شهید سرباز در این استان جمع آوری اطلاعات و آمار این شهدا و خانواده های آن ها را در این فرصت کم بسیار سخت دانست و عنوان کرد: جمع آوری خانواده 250 شهید کربلای پنج و حدود هزار خانواده شهدای سرباز به لحاظ مکانی و محتوا با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه برگزاری این دو یادواره طی روزهای 18 و 19 دی ماه امکانپذیر نخواهد بود تاکید کرد: ما می توانیم مکاتبه کنیم که به جای 18 دی ماه این یادواره در بهمن ماه برگزار شود.

19 دی به عاشورای اردبیل تعبیر می شود

کریمیان همچنین با اشاره برگزاری یادواره شهدای کربلای چهار و پنج به آمار شهدای این استان در این دو عملیات اشاره کرد و بیان داشت: 19 دی به عبارتی در اصطلاح دفاع مقدس به عاشورای اردبیل تعبیر می شود و در این عملیات 250 نفر از جواناناردبیل به شهادت رسیدند.

مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان اردبیل نیز در این جلسه یادواره شهدای کربلای پنج را نماد شهدای استان دانست و با اشاره به استفاده از چهره های شهدایی همچون باکری و یسری و مغایرت آن با شهدای سرباز متذکر شد: ادغام این دو یادواره موجب آسیب یادواره ها می شود.

ذکی الله خوشبخت با تاکید بر اینکه باید یادوراه شهدای سرباز پرداخت شود و در این مدت کم امکان آن وجود نخواهد داشت، افزود: با توجه به محتوا باید این یادوراه معرفی شود تا ارزشهای دفاع مقدس از این طریق به جوانان و جامعه جاری و تبیین شود.