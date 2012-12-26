فعالیتهای موسسه قرآنی نورالزهرا(س) پرند بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عابد اسماعیل زاده، کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم ضمن بازدید از موسسه تازه تاسیس شده نورالزهرا(س) پرند، با مدیرعامل این موسسه دیدار و گفتگو کرد.



اسماعیل زاده گفت: این موسسه در مدرسه غیردولتی تاسیس شده و در طبقه فوقانی این مدرسه مستقر شده که به فعالیتهای قرآنی و آموزش رشته های مختلف قرآنی اختصاص داده است.

این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر این مدرسه دارای 80 دانش آموز است که می توان از پتانسیل موجود آن برای گروه های هدف قرآنی بهره برداری کرد.



برگزاری جلسه هماهنگی مراسم 9 دی در رباط کریم

جلسه هماهنگی مراسم 9 دی با حضور حجت الاسلام ابراهیم بهمنی، رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم و دیگر مسئولان این شهرستان برگزار شد.



در این جلسه مقرر شد، در مساجد اطلاع رسانی و سخنرانی مبلغین درباره بصیرت و اهمیت آن در اقتدار نظام اسلامی صورت پذیرد. همچنین قرار است که مراسم ویژه و باشکوهی در مصلای حضرت امام خمینی(ره) رباط کریم در روز 9 دی با حضور اقشار مختلف مردم و گروه های هدف برگزار شود.

به روز رسانی سیستم حضور و غیاب الکترونیکی در شهریار

سیستم حضور و غیاب الکترونیکی کارکنان تبلیغات اسلامی شهریار به روز شد.این سیستم با حضور احمد رضا اسد زاده، کارشناس کارگزینی تبلیغات اسلامی استان تهران و با هدف ثبت ورود و خروج پرسنل اداره راه اندازی شده است.



بر این اساس حجج اسلام نوروزی و یاسین پور با ثبت در این سامانه به جمع پرسنل وظیفه اداره پیوستند.



برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی عزاداری در اسلامشهر

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی اسلامشهر از برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی عزاداری توسط این اداره در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در آستانه اربعین حسینی به منظور کیفیت بخشیدن به مراسم عزاداری و بهره بیشتر از برنامه های هیئات مذهبی، کارگاه آموزشی تاریخچه و آسیب شناسی عزاداری توسط این اداره برگزار می شود.

حجت الاسلام صادق دیبازر افزود: جهت شرکت در این کارگاه از مسئولان هیئات مذهبی، حسینیه ها و هیئات بانوان دعوت بعمل آمده است، این کارگاه آموزشی در روز یکشنبه 11 دی ماه جاری در سالن شهید آوینی شهرداری اسلامشهر برگزار می شود.