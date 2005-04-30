دو درصد سهم زنان از مديريت كشور، قابل دفاع نيست//در مديريت، جنسيت مطرح نيست

قاليباف در حاشيه ديدار ورزشكاران در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي "مهر" كه نظر وي را در خصوص اينكه براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري ، بر روي كدام قشر يا اقشار، سرمايه گذاري خاص كرده ايد، گفت: من سه قشر، نخبگان جامعه، جوانان و زنان را مخاطب خود قرار داده ام.

قاليباف در پاسخ به اين پرسش كه آيا قول سهميه وزارت در كابينه خود را به زنان مي دهيد، گفت: من اين روش را نمي پسندم، جنسيت در مديريت مطرح نيست و بايد اساس اداره جامعه، بر شايسته سالاري باشد.

اين نامزد انتخابات رياست جمهوري ادامه داد: سهم دو درصدي زنان از كل جامعه مديران كشور، قابل دفاع نيست و بايد متحول شود و زمينه رشد و آموزش زنان كه نيمي از جامعه را تشكيل مي دهند، فراهم شود.