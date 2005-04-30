۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۹:۰۴

قاليباف در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار " مهر" :

دو درصد سهم زنان از مديريت كشور، قابل دفاع نيست//در مديريت، جنسيت مطرح نيست

قاليباف در پاسخ به اين پرسش كه آيا قول سهميه وزارت در كابينه خود را به زنان مي دهيد، گفت: من اين روش را نمي پسندم، جنسيت در مديريت مطرح نيست و بايد اساس اداره جامعه، بر شايسته سالاري باشد.

قاليباف  در حاشيه ديدار ورزشكاران در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي "مهر" كه نظر وي را در خصوص اينكه براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري ، بر روي كدام قشر يا اقشار، سرمايه گذاري خاص كرده ايد، گفت: من  سه قشر، نخبگان جامعه، جوانان و زنان را مخاطب خود قرار داده ام.

اين نامزد انتخابات رياست جمهوري  ادامه داد: سهم دو درصدي زنان از كل جامعه مديران كشور، قابل دفاع نيست و بايد متحول شود و زمينه رشد و آموزش زنان كه نيمي از جامعه را تشكيل مي دهند، فراهم شود.

