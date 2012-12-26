مردم در حماسه 9 دی با الهام از عاشورا انقلاب اسلامی را بیمه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حجت‌الاسلام حسین دشتی عصر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه معاون فرهنگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: در دوران عمر 34 ساله انقلاب اسلامی ایران،‌حوادث سخت و ناگواری رخ داد که هرکدام از این حوادث می‌توانست پایه‌های یک نظام را متزلزل ‌کند اما رهبری‌های حکیمانه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری توانست این نقشه‌ها را بی‌اثر کند.

وی بیان داشت: یکی از روزهای الهی در جریان انقلاب اسلامی ایران روز نهم دی‌ماه 1388 بود که نشان داد ملت ما نه تنها از اهداف اسلامی فاصله نگرفته‌اند بلکه شایستگی و آمادگی ارایه یک تمدن بزرگ اسلامی را دارند.

مسئول دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اضافه کرد: استکبار جهانی در سال‌های اخیر علاوه بر استفاده از جنگ سخت برای مقابله با جهان اسلام از جنگ نرم به عنوان حربه‌ای دیگر استفاده کرده و با به خدمت گرفتن رسانه‌ها به دنبال همسویی افکار عمومی ملل مسلمان با سیاست‌ها و اندیشه‌های مادی‌گرایانه خود است.

وی یادآور شد: مردم انقلابی فلسطین و گروه‌های مبارز فلسطینی با بهره‌گیری از مکتب حیات‌بخش اسلام توانستند امنیت اسرائیل را که سال‌ها برای آن تبلیغ می‌ کردند و آنرا نفوذناپذیر نشان می‌دادند متزلزل سازند.

معرفی تمدن بزرگ اسلامی به جهان بشریت

حجت‌الاسلام دشتی با بیان اینکه فرهنگ ایرانی برآمده از فرهنگ اسلام ناب محمدی است، گفت: این فرهنگ حقیقت خود را در سیره نبوی و ائمه اطهار (ع) یافته است و تجلی عینی آن عاشوراست و انقلاب اسلامی نیز براساس همین فرهنگ شکل گرفت و پیروز شد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: کشور ما در عرصه‌های علمی و پژوهشی در دنیا حرفی برای گفتن دارد و می‌بایست در عرصه‌های فرهنگی نیز فعالانه و تأثیرگذار عمل کند.

حجت‌الاسلام دشتی اظهار امیدواری کرد که بتوانیم در معرفی تمدن بزرگ اسلامی به جهان بشریت و مردم منطقه نقش داشته باشیم و امانتی را که به دست ما سپرده‌اند به خوبی از آن پاسداری کنیم.

وی از زحمات حجت‌الاسلام تمیمی به دلیل تلاش سه ساله در معاونت فرهنگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکر و حجت‌الاسلام اسماعیلی را به عنوان معاون فرهنگی این نهاد معرفی کرد.