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۶ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۱۶

حجت الاسلام میراحمدی:

امام راحل در مسیر پیامبر(ص) حرکت کرد

امام راحل در مسیر پیامبر(ص) حرکت کرد

قدس - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان قدس گفت: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی(ره) در مسیر پیامبر مکرم اسلام حرکت کرد تا توانست به پیروزی دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی بعدازظهر چهارشنبه در اولین جلسه از ستاد گرامیداشت ایام الله دهه فجر در جمع مسئولان شهرستان قدس اظهار داشت: یکی از اصلی ترین رموز موفقیت بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران این بود که در مسیر و راه پیامبر(ص) حرکت کرد و توانست بر دشمن پیروز شود.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در آینده ای نزدیک افزود: این دور از انتخابات بسیار حساس است که باید حساسیت آن برای مردم و مسئولا تبیین شود.

این مسئول عنوان کرد: باید برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن انتخابات آتی، مسئولان به تهیه و تدوین برنامه های منظم و دقیق بپردازند.

میراحمدی ادامه داد: با برنامه ریزی های مطلوب باید شاهد حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای باشیم تا وحدت و همدلی ایرانیان به تمامی جهان ثابت شود.

امام جمعه شهرستان قدس یادآور شد: دهه فجر فرصت مناسبی برای تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدا و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 1776873

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