منچستریونایتد در دقیقه 90 پیروز شد/ شکست من سیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که چهارشنبه در ورزشگاه اولدترافورد برگزار شد، منچستریونایتد با نتیجه 4 بر 3 مقابل نیوکاسل به برتری رسید.

"جیمز پرچ" در دقیقه 3 این دیدار دروازه من یونایتد را باز کرد اما "جاناتان ایوانز" در دقیقه 25 گل تساوی را به ثمر رساند. ایوانز دو دقیقه بعد به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا من یونایتد با شکست 2 بر یک راهی رختکن شود. در دقیقه 57 "پاتریس اورا" بازی را به تساوی کشید اما 10 دقیقه بعد "پاپیس دمبا سیسه" گل برتری کلاغ ها را وارد دروازه شیاطین سرخ کرد.

اما این پایان کار نبود. "رابین فن پرسی" ابتدا در دقیقه 71 گل مساوی را به ثمر رساند و در حالیکه بازی رو به پایان بود "خاویر هرناندز" گل برتری منچستر را وارد دروازه نیوکاسل کرد.

منچسترسیتی، مدافع عنوان قهرمانی، هم در زمین ساندرلند با تک گل دقیقه 53 جانسون شکست خورد.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر حاصل شد:

* اورتون - 2 - ویگان یک

* فولهام یک - ساوتهمپتون یک

* نوریچ صفر - چلسی یک

* ردینگ صفر - سوانزی صفر

* ساندرلند یک - منچسترسیتی صفر

* کویینزپارک رنجرز یک - وست برومویچ 2

این رقابت ها امشب با برگزاری دیدار تیم های آستون ویلا - تاتنهام و استوک - لیورپول به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 43 امتیاز

2- منچسترسیتی 39 امتیاز

3- چلسی 32 امتیاز

4- آرسنال 30 امتیاز - یک بازی کمتر

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18- ویگان 15 امتیاز

19- کویینزپارک رنجرز 10 امتیاز

20- ردینگ 9 امتیاز



