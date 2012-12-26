ارتقای شاخصهای فرهنگی در مناطق مختلف قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش بشاریات از توابع شهرستان آبیک روز چهارشنبه در دفتر امام جمعه تشکیل شد.

در این نشست حجت الاسلام علی اکبری با ارائه گزارشی از روند شکل گیری این شورا گفت: به منظور بررسی موضوعات مختلف فرهنگی و حرکت در مسیر تامین نیازها شکل گیری شورا و تشکیل جلسات تخصصی از نیازهای منطقه بود.

اکبری افزود: موضوعاتی که در این شورا مطرح می شود باید با بررسیهای کارشناسی و دقیق باشد تا پس از مطرح شدن بتواند بخشی از نیازها و مشکلات فرهنگی منطقه را برطرف کند.

امام جمعه بخش بشاریات تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان با به راه انداختن جنگ نرم جوانان کشور را هدف قرار داده اند نقش شورای فرهنگ عمومی در تعیین راهبردها و توجه به شاخص های فرهنگی اهمیت مضاعفی پیدا می کند.

اکبری یادآورشد: توجه به موضوعات خانواده، بانوان و آموزش و پرورش از اولویت های مسائل قابل طرح در این شوراست که با جدیت دنبال می شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش بشاریات از همکاری مسئولان فرهنگی شهرستان آبیک در تشکیل این شورا تشکر کرد و خواستار شرکت فعالانه اعضاء در جلسات آن شد.