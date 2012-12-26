۶ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۰۶

اولین برد تیم والیبال بازرگانی گنبدکاووس رقم خورد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبدکاووس با پیروزی برابر تیم والیبال میزان خراسان به اولین پیروزی خود در رقابتهای لیگ برتر دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه که شامگاه چهارشنبه در قالب هفته سوم دور برگشت لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور و در سالن المپیک گنبدکاووس برگزار شد، با پیروزی تیم گنبدی پایان یافت.

تیم بازرگانی جواهری گنبد کاووس در این مسابقه با نتیجه 3 بر 2 بر تیم میزان خراسان به پیروزی دست یافت.

تیم والیبال گنبد ست اول را با نتیجه، 25 بر 22، ست دوم با نتیجه 19 – 25، ست سوم 25 – 22، ست چهارم 25- 27 و ست پنجم 15 بر 11 به پایان برد و مجموع پوئن این مسابقه 109- 107 بوده است.

تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبدکاووس با چهار امتیاز، 14 بازی، یک برد و 13 باخت در رده آخر جدول 12 تیمی قرار دارد.

خلیل یگانه مجد ناظر، مسعود یزدان پناه و بهرام سلیمانی داوران این مسابقه بوده اند.
