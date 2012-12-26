اولین برد تیم والیبال بازرگانی گنبدکاووس رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه که شامگاه چهارشنبه در قالب هفته سوم دور برگشت لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور و در سالن المپیک گنبدکاووس برگزار شد، با پیروزی تیم گنبدی پایان یافت.

تیم بازرگانی جواهری گنبد کاووس در این مسابقه با نتیجه 3 بر 2 بر تیم میزان خراسان به پیروزی دست یافت.

تیم والیبال گنبد ست اول را با نتیجه، 25 بر 22، ست دوم با نتیجه 19 – 25، ست سوم 25 – 22، ست چهارم 25- 27 و ست پنجم 15 بر 11 به پایان برد و مجموع پوئن این مسابقه 109- 107 بوده است.

تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبدکاووس با چهار امتیاز، 14 بازی، یک برد و 13 باخت در رده آخر جدول 12 تیمی قرار دارد.

خلیل یگانه مجد ناظر، مسعود یزدان پناه و بهرام سلیمانی داوران این مسابقه بوده اند.