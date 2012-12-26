آریا صنعت بابلکنار قهرمان هفته دهم دسته یک والیبال کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم آری اصنعت بابلکنار در هفته دهم دسته یک والیبال باشگاههای کشور از گروه یک این مسابقات در سالن ورزشی بابلکنار بابل میزبان تیم سفیرقم بود و در پایان حریف خود را با نتیجه سه بر یک شکست داد.



تیم سفیر قم گیم نخست این مسابقه را با نتیجه 25 بر 21 با پیروزی به نفع خود به پایان رساند.



در ادامه شاگردان افشین اولیایی در تیم آریا صنعت بابلکنار با حمایت بیش از 500 نفر از هواداران خود در فضای کوچک سالن ورزشی شهدای بابلکنار در سه ست متوالی و با امتیازهای 25 بر 21، 25 بر 22 و 25 بر 17 صاحب برتری و سه امتیاز با ارزش خانگی شدند.



مشکلات مالی سبب توقف فعالیت والیبال پرسپولیس نور

سرمربی تیم والیبال پرسپولیس نور، مشکلات مالی را دلیل اصلی توقف فعالیت این تیم از دسته یک باشگاههای کشور اعلام کرد.



نقی زکایی اظهار داشت: متاسفانه مشکلات مالی این تیم رو به افزایش بوده و امکان حضور در تهران و دیدار با رویانیان با توجه به مشغله های فراوان مدیرعامل پرسپولیس در جابجابی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه فراهم نشد.



رئیس هیئت والیبال نور ادامه داد: حمایت باشگاه پرسپولیس تنها در حد لباس بازیکنان بوده و کمک دیگری از سوی این باشگاه به تیم والیبال نور نشد.

پیروزی والیبال کاله مازندران برابر باریچ اسانس کاشان

تیم والیبال کاله مازندران در هفته چهاردهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، برابر تیم باریچ اسانس کاشان به پیروزی دست یافت.

دو تیم کاله مازندران و باریچ اسانس کاشان در هفته چهاردهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور عصر چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) شهرستان آمل به مصاف هم رفتند، و در پایان تیم کاله مازندران با نتیجه سه بر یک برابر میزبان خود صاحب پیروزی شد.



تیم کاله مازندران در این مسابقه با امتیاز برابر تیم باریچ اسانس به برتری دست یافت.