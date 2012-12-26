بهار کتاب گلستان در دل زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، 350 ناشر کشوری به گلستان آمدند تا آثارشان را رد 300 غرفه در نمایشگاه بین المللی گرگان به نمایش گذارند و این محصولات با تخفیف 40 درصدی عرضه می شود.

روز اول نمایشگاه کتاب گلستان با اختتامیه جشنواره ملی گام عجین شد و در این بحش از18 اثر برگزیده تقدیر شد.

روابط خارجی در حکومت نبوی به نوشته محمد قاسم احمدی، زنان قرانی از حوا تا مریم نوشته اعظم فرجامی، روزنوشت های درخت ته کلاس نوشته شادی خوشکار، مسئله منطقی نوشته غلامعلی سنجری، از باران پیاده شو نوشته نسرین تهرانی ،جشن خاکستر نوشته مریم محمد خانی، آتش نوشته های مداد شمعی نوشته راهله معماریان، منبع کنترل در مدیریت آموزش نوشته مهدیه قرسی، بام خیال نوشته رامین کبیری ،آیت الله نورمفیدی و دفاع مقدس نوشته احمد خواجه نژاد، نقطه ته خط نوشته مهرداد صادقی، آسمان شیشه ای نیست نوشته مرتضی انصاری و ابوسعید فراز نوشته آزاده تاج علی از جمله آثار برگزیده بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان در حاشیه هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان گفت: کتاب و کتابخوانی اهمیت بالایی دارد و انسان از بدو تولد موضوع نشر افکار را آغاز کرد.

علیرضا جمشیدی تصریح کرد: بهترین و ارزنده ترین آثار بجای مانده از بشر مکتوبات و نوشته هاست که نشات گرفته از افکتر عقلانی بشر است.



وی گفت: اگر زندگی انسان بر اساس کتاب و کتابخوانی باشد موفقیت و سعادت دنیوی و اخروی را در بر خواهد داشت.

تاسیس کتابخانه حوزه دین در شهرستانها



مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان نیز از تاسیس یک کتابخانه حوزه دین توسط این اداره کل در تمامی شهرهای استان خبر داد.



حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: اداره تبلیغات اسلامی به کتاب و کتابخوانی توجه ویژه دارد و سعی دارد مخاطبان خود را نیز با کتاب تغذیه فکری می کند و بخشی از هدایای خود را نیز کتاب انتخاب کرده است تا مطالعه را در جامعه گسترش دهد.



وی ادامه داد: کتاب سرمایه فرهنگی جامعه است و سازنده افکارجامعه و کتاب می تواند ارتباط نسل گذشته را با نسل موجود رقم بزند.



کتاب در سبد خانوارها قرار گیرد

علی اسماعیلی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تاکید کرد: کتاب و کتابخوانی باید در جامعه مورد توجه ویژه باشد و کتاب باید به عنوان یک کالای فرهنگی در سبد کالای خانواده باشد.



دکتر اسماعیلی تصریح کرد: انس با کتاب باید در جامعه فراگیر شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از کتاب و کتابخوانی حمایت ویژه خواهد کرد.



جواد قناعت استاندار گلستان نیز با بیان اینکه در سال 90 روند تولید علم در کشور افزایش یافت، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در این زمینه رتبه 16 جهان را دارد و اگر روند فعلی در زمینه جهاد علمی ادامه یابد می توان نسبت به ارتقاء جایگاه آن در جهان امیدوار بود.



آسیبهای حوزه کتاب و کتابخوانی

علی شجاعی صائین، مدیرعامل خانه کتاب ایران نیز به آسیبهای حوزه کتاب و کتبخوانی اشاره اضافه کرد: نداشتن سیستم فراگیر توزیع و فراگیر کتاب و مشکل کاغذ از مشکلات این حوزه است و کتابخوانی باید جزو ارزش های اجتماعی جامعه ما باشد.



وی ادامه داد: خانواده های ما به رغم مشکلات اقتصادی حاضرند هزینه تحصیل فرزندان خود را پرداخت کنند چون رفتن به دانشگاه فرزند را ارزش می دانند ولی اینکه فرزند در کنار کتاب های درسی، کتاب غیر درسی نیز مطالعه کند گاهی با ممانعت خانواده مواجه می شود که باید خانواده ها نگاه ویژه ای به این دیدگاه داشته باشند.



شجاعی گفت: اگر خانواده ها به مطالعه کتب غیر درسی فرزندان توجه کنند در آینده شاهد رونق جدی خواهیم بود.



هفتمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان از ششم تا 12 دیماه در گرگان برپاست.