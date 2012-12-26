مشکل نکونام 10 دقیقه ای حل شد/برخورد مسئولان انتظامی خوب نبود

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری چهارشنبه شب پس از دیدار آلومینیوم و استقلال در جمع خبرنگاران از برخورد ماموران نیروی انتظامی با شاهرخ بیانی به شدت انتقاد کرد و افزود: متاسفانه ماموران نیروی انتطامی در هنگام ورود شاهرخ بیانی به رختکن تیم استقلال با او برخورد خوبی نداشتند و باید احترام این پیشکسوت فوتبال بیشتر حفظ می شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص غیبت جواد نکونام در تمرینات استقلال، عنوان کرد: مشکل نکونام به علت مسئله کاپیتانی نبود، بلکه او از برخی افراد شاکی بود که خوشبختانه این مشکل رفع شد.

معاون باشگاه استقلال ادامه داد: شب گذشته آقای قلعه نویی در جلسه ای که بزرگان تیم نیز در آن حضور داشتند مشکل نکونام را مطرح کرد که این مشکل طی 10 دقیقه در این جلسه رفع شد.

امیری همچنین از ندادن بلیت جایگاه ویژه به تیم استقلال در بازی آلومینیوم نیز انتقاد کرد و بیان داشت: در هر بازی سهمیه ای را در اختیار باشگاه ما در جایگاه ویژه ورزشگاه قرار می دهند که در این بازی سهمیه ای که از قبل اعلام شده بود در اختیار ما قرار نگرفت.

به گزارش مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با نتیجه 2 بر صفر مقابل آلومینیوم به برتری رسید.