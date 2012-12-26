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۶ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۴۳

حسنوند تاکید کرد:

بخشی از درآمدهای تامین اجتماعی در بوشهر هزینه شود

بخشی از درآمدهای تامین اجتماعی در بوشهر هزینه شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: بخشی از درآمدهای تامین اجتماعی در بوشهر هزینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند چهارشنبه‌شب در دیدار مدیران و روسای شعب تامین اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: در بوشهر باید متناسب با نیازهای مردمی بازگشت سرمایه به استان هم وجود داشته باشد بنابراین می‌طلبد تلاش‌هایمان در این بخش را مضاعف کنیم.

وی بیان داشت: باید خدمات تامین اجتماعی در استان بوشهر با سایر استان‌ها را بررسی و در این بخش خلاهای موجود در استان را برطرف کنیم.

استاندار بوشهر با تاکید بر تاسیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تامین اجتماعی در استان بوشهر گفت: درمانگاه مبعث بوشهر که متعلق به تامین اجتماعی است شرایط مطلوبی ندارد و خدمات آن رضایتبخش نیست.

حسنوند با بیان اینکه تامین اجتماعی در بخش درمان باید خدمات در خور شان مردم ارائه دهد، اظهار داشت: مردم بوشهر مردمی بسیار نجیب، صبور، کم توقع هستند اما نباید این عوامل موجب تعلل مسئولان در خدمت به این مردم شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر استانی پردرآمد برای تامین اجتماعی است، گفت: مردم انتظار به حق و به جا دارند که بخشی از این درآمدها در استان بوشهر هزینه شود.

استاندار بوشهر اضافه کرد: باید در بخش‌های میانی و کوچک هم سرمایه گذاری‌هایی در استان بوشهر انجام دهیم و شرکت‌های سرمایه گذاری متعلق به سازمان تامین اجتماعی ظرفیت‌های خوبی در این بخش دارند.

وی افزود: صنایع سبک و پائین دست پتروشیمی، صنایع تبدیلی، کشاورزی، صید، صیادی از جمله زمینه‌های سرمایه‌گذاری در استان است که می‌توان از آن استفاده کرد.

کد مطلب 1776911

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