به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است این لامپ های جدید در کشورهایی که دسترسی مطمئن به برق ندارند مانند آفریقا و بخش هایی از آسیا توزیع شود.

در این لامپ های گرانشی از کیسه ای از شن استفاده می شود، به طوریکه این کیسه به تدریج ریسمانی را می کشد که با فعال سازی یک سازوکار دینامیکی برق تولید می کند و موجب روشن شدن این لامپ LEDمی شود.

سازندگان این لامپ مدعی اند کشش سه ثانیه ای این ریسمان برای بلند کردن کیسه شنی، موجب می شود لامپ LEDبه مدت 30 دقیقه روشن بماند.

واحد "دسی وات" مبتکر این لامپ که بخشی از شرکت "درفور" در لندن است، می گوید این لامپ گرانشی، راهبرد پایداری برای 1.5 میلیارد نفری است که برای روشنایی به سوخت های زیست توده مانند نفت سفید تکیه دارند که برای سلامت خطرناک است.

بر اساس اعلام دسی وات، گرایش برای پیشرفت سریع در فناوری، عرضه محصولات آنها را ممکن ساخته است.

این وسایل نسبتا ساده برای کار کردن به انرژی بسیار اندکی نیاز دارند و از این رو گستره وسیعی از گجت های ساده را می توان با شیوه های غیرمعمول روشن کرد.