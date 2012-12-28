مردم همیشه در صحنه و انقلابی سمنان در 9 دی حماسه بزرگی خلق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رهی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری سمنان افزود: مردم همیشه در صحنه انقلابی این استان با حضور پررنگ خود در نهم دی ماه 88 برگ زرین دیگری را در کارنامه سراسر درخشان خود به ثبت رساندند.

وی اضافه کرد: در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، حماسه ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساخت و قلب امام زمان (عج) و نائب بر حقش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را شاد ساخت.

رهی با اشاره به این مطلب که نهم دی روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانت ها و حرمت شکنی های عده ای غافل و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی است، اظهار داشت: روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمان های والای حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه مردم در این روز، تیر خلاص را به سران فتنه شلیک و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند تصریح کرد: مردم ایران نشان دادند دشمنان خود و انقلاب خود را به خوبی می شناسند و هرگز فریب حیله ها آنها را نخواهند خورد.

مقام عالی دولت در استان سمنان ضمن بیان اینکه نهم دی ماه سال 1388 خداوند سبحان با قدرت لایزالش ید بیضایی خود را به یاری جبهه حق و حقیقت فرستاد و بر سر باطل و کوردلان و فریب خوردگان کوبید، اظهار داشت: حرمت شکنی بی محابا به آرمان های اصیل انقلاب اسلامی، اندیشه های تابناک امام راحل و ارزش های ارزشمند و مقدس مردم توسط جمعی از بی خردان و عوامل آمریکا و صهیونیست و منافقین طرد شده است.

رهی با تاکید بر فرمایش حکیمانه مقام معظم رهبری " حماسه 9 دی تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است، گفت: در این روز ملت بزرگ و حماسه ساز، خودجوش در اقصی نقاط کشور به صحنه آمدند و از فتنه گری های انسانهای بی بصیرت و توطئه های استکبار جهانی و بدخواهان داخلی ابراز انزجار کرده است.

وی در خاتمه ضمن گرامیداشت حماسه 9 دی که بعنوان روز بصیرت نامگذاری شده است، خاطرنشان کرد: برنامه های مختلفی برای گرامیداشت این روز در سطح استان سمنان برنامه ریزی شده که امید است اقشار مختلف مردم حضور شایسته ای در برنامه ها داشته باشند.