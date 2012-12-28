حجت الاسلام سید محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 15 هزار نفر امسال به عمره دانشجویی اعزام می شوند که سهمیه وزارت علوم 38 درصد، سهمیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 8 درصد، سهمیه دانشگاه آزاد 33 درصد و سهمیه سایر موارد هم 20 درصد مشخص شد.

وی ادامه داد: امسال سهمیه عمره دانشگاهیان به جهت کاهش کلی سهمیه‌ها نصف شده و فقط 15هزار نفر سهمیه به دانشگاهیان اختصاص داده اند که مخصوص دانشجویان مجرد و متاهل است.

رئیس ستاد عمره دانشگاهیان افزود: تا صبح پنج شنبه هفت دی ماه 218 هزارنفر از دانشجویان و 9 هزار نفر از اساتید دانشگاه برای سفر عمره دانشجویی ثبت نام کرده اند.

وی یادآورشد: در حالی اساتید دانشگاه برای سفر به عمره ثبت نام کرده اند که هنوز سهمیه ای برای اساتید اختصاص داده نشده است.

حجت الاسلام فقیهی از احتمال تمدید مهلت ثبت نام عمره دانشجویی خبر داد و تصریح کرد: ممکن است ثبت نام عمره دانشجویی تا یک روز یعنی تا 9 دی ماه تمدید شود ولی هنوز نهایی نشده است.

به گزارش مهر، ثبت‌نام دانشگاهیان به عمره مفرده در سال جاری از روز چهارشنبه 29 آذر ماه آغاز شد ودانشجویان فرصت دارند تا 8 دی ماه از طریق سایت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نسبت به ثبت نام اقدام کنند به گفته رئیس ستاد عمره دانشگاهیان ممکن است مهلت ثبت نام به مدت یک روز یعنی تا 9 دی ماه تمدید شود .

قرعه کشی اعزام دانشگاهیان به سفر عمره در روزهای 10 و 11 دی ماه صورت خواهد گرفت.