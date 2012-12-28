  1. دانشگاه و فناوری
۸ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

تأیید یک داروی جدید کاهش دهنده کلسترول

تأیید یک داروی جدید کاهش دهنده کلسترول

سازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا ( FDA ) داروی جدیدی را برای کاهش LDL- کلسترول بد خون - تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این داروی جدید که Juxtapidیا lomitapideنام دارد، برای مصرف همراه با رژیم غذایی کم چرب و دیگر درمانهای پایین آورنده لیپید خون برای بیمارانی تولید شده است که به بیماری نادر ﻫﯿﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎل ﻫﻤﻮزﯾﮕﻮت مبتلا هستند.

ﻫﯿﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎل ﻫﻤﻮزﯾﮕﻮت بیماری ارثی نادری است که موجب می شود بدن نتواند کلسترول LDLرا از خون حذف کند و از این LDLدر خون به طور غیرطبیعی افزایش می یابد. این بیماری موجب بروز حملات قلبی و مرگ پیش از سن 30 سالگی می شود.

داروی جدید Juxtapidذرات لیپیدی ایجاد شده را که در نهایت به LDL  تبدیل می شوند، خرد می کند.

دکتر اریک کولمن از مرکز تحقیق و توسعه دارو در FDAمی گوید: داروی Juxtapidهمراه با تغییرات در رژیم غذایی و دیگر داروهای کاهش دهنده کلسترول، گزینه جدیدی برای افرادی است که به ﻫﯿﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎل ﻫﻤﻮزﯾﮕﻮت مبتلا هستند و این بیماری عواقب جدی برای سلامت آنها دارد.

کد مطلب 1777199

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