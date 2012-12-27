عدم تحقق سبد حمایتی دولت از حمل و نقل عمومی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب وحیدکیا ظهر پنجشنبه درنشست معاونان حمل و نقل کلان شهرهای کشور با بیان اینکه برخی از رانندگان تاکسی علی رغم اینکه پس از گذشت دو سال از ثبت نام برای نوسازی تاکسی همچنان تاکسی نو دریافت نکرده اند، افزود: در شرایطی که نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسی رانی با کندی صورت می گیرد و یا اصلا صورت نمی گیرد، می توان گفت که برای حل معضل ترافیک با مشکل مواجه هستیم.

عدم اختصاص بسته های حمایتی بعد اجرای هدفمندی یارانه ها

معاون حمل ونقل شهرداری تبریز به عدم محقق شدن سبد حمایتی حمل ونقل بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت و گفت: متاسفانه به رغم استقبال روزافزون شهروندان از حمل ونقل عمومی بعد از اجرای قانون هد فمندی یارانه ها هنوز سبد حمایتی دولت از حمل و نقل عمومی محقق نشده است و دراین مورد باید حتما بازنگری اساسی صوت گیرد.

وی در ادامه به عدم نوسازی اتوبوس به دلیل نوسانات بازار ارز اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه به رغم اینکه 50 میلیارد تومان بودجه برای خرید اتوبوس در شهرداری تبریز پیش بینی شده بود اما به دلیل نوسانات ارز متاسفانه نتوانستیم هیچ اتوبوسی خریداری کنیم چرا که ارز مبادلاتی و ارز مرجع به حمل ونقل عمومی اختصاص داده نمی شود.

اجرای طرح زمستانی سازمان تاکسیرانی در تبریز

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تبریز از اجرای طرح زمستانی در کلانشهر تبریز خبر داد.

رحمان ایمان نژاد از توسعه، نوسازی و تقویت گشتهای نظارتی درطرح زمستانی خبر داد و افزود: این طرح در جهت آسایش شهروندان تعدادی خودرو جدید در قالب گشت ویژه طرح زمستانی در سطح شهر تبریز راه اندازی و بصورت گسترده بر عملکرد رانندگان تاکسی های شهر نظارت خواهند کرد.

وی هدف عمده این طرح را حول محورهای نظارت و کنترل بر نرخ کرایه مصوب شورای محترم شهر براساس تعرفه های مربوطه، ترغیب و تشویق رانندگان برای فعالیت در مواقع بارندگی و یخ بندان در سطح شهر ، برخورد با مسافرگیری دربستی توسط عده ای از رانندگان ، کنترل مدارک و مجوز های قانونی رانندگان تاکسی ، برخورد با رانندگان حمل بار اعلام کرد.

ایمان نژاد همچنین در ادامه سخنان خود ضمن هشدار به مدیران آژانسهای تحت پوشش سازمان تاکسیرانی درخصوص عدم مسافرگیری و سرویس دهی در مواقع بارندگی و یخ بندان و پرهیز از هرگونه افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکید کرد که رانندگان تحت اختیار خود را نسبت به انجام مسئولیت خطیر خود آگاه و متوجه سازند .

برگزاری همایش خوشنویسی اربعین عشق در تبریز

معاون سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز از برگزاری همایش خوشنویسی اربیعین عشق به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی در تبریز خبر داد.

شهرام خدایی با اعلام این مطلب افزود: این همایش موعدی برای استادان و هنرمندان خوشنویسی تبریز خواهد بود تا ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از طریق خلق آثار هنری و ماندگار نشان دهند.

وی گفت: این همایش همزمان با شب اربعین حسینی ساعت 15 تا 18 در یادمان مفاخر آذربایجان جنب مسجد طوبی برگزار می شود.

خدایی تاکید کرد: این آثار به صورت مجموعه ای از دلنوشته های استادان خوشنویسی استان در ابعاد و اشکال مختلف و به دو زبان ترکی و فارسی ارائه خواهد شد.