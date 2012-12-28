برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی

صفدر الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای نهادینه شدن سبک زندگی اسلامی که از ملزمات زندگی مسلمانان در جامعه اسلامی است، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) دوره‌های آموزشی سبک زندگی اسلامی را برگزار می‌کند.

وی با اشاره به وارد شدن مظاهر غرب به کشورهای اسلامی عنوان کرد: در جهت نهادینه کردن فرهنگ زندگی اسلامی، مراکز آموزشی و برخی دانشگاه‌ها نیاز به اساتید برجسته‌ای در جهت تبیین سبک زندگی اسلامی دارند.



مدیر آموزش‌های آزاد موسسه امام خمینی(ره) بیان داشت: شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر گذراندن مقطع کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های این موسسه، باید به تایید کمیته سیاست گذاری این موسسه نیز برسند.



وی با اشاره به تایید 30 نفر از متقاضیان از سوی این کمیته ابراز داشت: ثبت نام از متقاضیان چندی است شروع شده و تا هفته آینده نیز تمدید شده است.



الهی راد ادامه داد: این دوره 2 ساعت در هفته تشکیل می‌شود و علاوه بر آن شرکت کنندگان باید مطالعه و پژوهش در موضوعات مرتبط نیز داشته باشند.



وی تصریح کرد: پس از یایان دوره شرکت کنندگان بعد از قبولی در آزمون باید به تایید کمیته سیاست‌گذاری این موسسه برسند و در این صورت گواهی نامه ای نیز به پذیرفته شدگان اعطا می‌شود.

