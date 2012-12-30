  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۲

راهکار دانشگاه علامه؛

ارسال پیامکهای آرام‌بخش به دانشجویان در ایام امتحانات

ارسال پیامکهای آرام‌بخش به دانشجویان در ایام امتحانات

رئیس مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبایی از آمادگی مشاورین این دانشگاه برای حضور در خوابگاه‌ها و ارایه خدمات مشاوره به دانشجویان خبر داد و گفت: در ایام امتحانات پیامکهای آرام بخش به دانشجویان ارسال می شود.

دکتر حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ایام امتحانات مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه علامه در تمام خوابگاه‌ها حضور داشته و خدمات مشاوره ارایه می دهند.

وی ادامه داد: بیشترین مراجعات دانشجویان در ایام امتحانات مربوط به مسایل درسی و چگونگی کاهش اضطراب در این ایام است .
 
رئیس مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در ایام امتحانات باید فضایی ایجاد کرد تا دانشجویان به ویژه دانشجویان خوابگاهی با آرامش خاطر امتحانات خود را برگزار کنند.
 
وی افزود: همچنین قرار است برای تمام دانشجویان در ایام امتحانات پیامک هایی ارسال شود که حاوی متن های آرامش دهنده است.
 
سلیمی تصریح کرد: در ایام امتحانات به مسایل رفاهی و تغذیه ای دانشجویان خوابگاهی بیش از ایام دیگر توجه و رسیدگی می شود.
کد مطلب 1777320

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