رئیس مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبایی از آمادگی مشاورین این دانشگاه برای حضور در خوابگاه‌ها و ارایه خدمات مشاوره به دانشجویان خبر داد و گفت: در ایام امتحانات پیامکهای آرام بخش به دانشجویان ارسال می شود.