افزایش مدارس قرآنی در صورت فراهم شدن بسترها/فعالیت 11 مدرسه قرآنی در دامغان

حسن پریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه مدیریت آموزش و پرورش دامغان در صدد است تا برای افزایش مدارس قرآنی بسترهای لازم را فراهم کند، اظهار داشت: این مدارس با استناد به بخشنامه معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش راه اندازی شد.

وی با اشاره به فعالیت 11 مدرسه قرآنی در شهرستان دامغان، یادآور شد: این مدارس با حضور نیروهای متخصص به صورت مستقل و یا به صورت مجتمع های قرآنی مدیریت می شوند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش دامغان با اشاره به اینکه ایجاد و راه اندازی مدارس قرآنی با تدبیر و سیاست های وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است، تصریح کرد: هدایت دانش آموزان به معارف و علوم قرآنی عمده ترین وظیفه این مدارس است.

وی یکی از وظایف معاونت پرورشی و تربیت بدنی در آموزش و پرورش را آموزش علوم و معارف قرآنی به دانش آموزان بیان و اظهار داشت: آموزش و پرورش تلاش می کند تا دانش آموزان را با آموزش های قرآنی سیراب کند و سطح مفاهیم و اطلاعات قرآنی آنان را افزایش دهد.

پریمی در خاتمه تصریح کرد: امیدواریم در آینده با افزایش مدارس قرآنی بتوانیم تعداد دانش آموزان را در بهره گیری از علوم و معارف قرآنی که یکی از نیازهای جامعه دینی و اسلامی ما بوده افزایش دهیم و به اهداف خود در این راستا بهتر از گذشته دست پیدا کنیم.