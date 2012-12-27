9 دی پاسخی به توهین های فتنه گران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی خوش اخلاق با اشاره به فرارسیدن سال‌روز حماسه 9 دی‌ماه اظهار داشت: دشمنان داخلی این نظام با پشتیبانی رژیم صهیونیستی، آمریکا و دولت های غربی با تمام توان خود بعد از انتخابات به صحنه آمدند و متاسفانه باعث ایجاد خسارات عمومی شدند.

مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه ناحیه کرمانشاه افزود: فتنه گران در ایام محرم به مقدسات مردم توهین کردند و بعضی از مساجد و حسینه ها را آتش زدند.

وی تاکید کرد: این هتاکی ها باعث شد صبر مردم مومن و متدین به پایان برسد و در روز 9 دی با حضور میلیونی خود در راهپیمایی و حمایت از رهبری و انقلاب اسلامی، بار دیگر به جهانیان و دشمنان این نظام بفمانند که همان طوری که در 22 بهمن سال 57 رژیم وابسته سلطنتی شاه را ساقط کردند در 9 دی هم پاسخ فتنه گران را می‌دهند و در مقابل توهین های آنان سکوت نخواهند کرد.

خوش اخلاق گفت: بر همین اساس برای گرامی‌داشت این حماسه بزرگ برنامه هایی در نظر گرفته شده که می توان به حضور گسترده بسیجیان در نماز جمعه فردا، شرکت در راهپیمایی، برگزاری نشست های مختلف بصیرتی بسیج ورزشکاران، اصناف، ادارات و کارخانه جات، محلات، فرهنگیان و دانش آموزان و بسیج جامعه زنان و برگزاری نمایشگاه ستیز با عاشورا اشاره کرد.

یاربیگی: آینده نظام بدون رهبری امام خامنه ای غیر قابل پیش بینی بود

فرمانده سپاه ناحیه هرسین گفت: در فتنه 88 اگر درایت و بینش عمیق حضرت امام خامنه ای نبود، آینده نظام را کسی نمی توانست پیش بینی کند.

سرهنگ غلامعلی یاربیگی اظهار داشت: استکبار جهانی در سال های اخیر علاوه بر استفاده از جنگ سخت برای مقابله با جهان اسلام، از جنگ نرم به عنوان حربه ای دیگر استفاده کرده و با به خدمت گرفتن رسانه ها به دنبال هم‌سویی افکار عمومی ملل مسلمان با سیاست ها و اندیشه های مادی گرایانه خود است.

فرمانده سپاه ناحیه هرسین افزود: در فتنه 88 شاهد بودیم که استکبار جهانی با در اختیار داشتن رسانه ها چگونه به جنگ با نظام مقدس جمهوری اسلامی آمد که اگر درایت و بینش عمیق حضرت امام خامنه ای نبود، آینده نظام را کسی نمی توانست پیش بینی کند.

یاربیگی خاطر نشان کرد: فتنه 88 یکی از بزرگترین فتنه هایی بود که انقلاب اسلامی آن را در تاریخ به خود دید و به خاطر سپرد که در آن چه کسانی در این جدال حق و باطل به دنبال حق آمدند و چه کسانی باطل را جای حق برگزیدند در این فتنه نقش آفرینی کردند؛ اما در 9دی سال 1388 مردم ایران به این فتنه خاتمه داده و ثابت کردند که در هر شرایطی حامی رهبر وکشورشان هستند.

جلسه شورای عالی بسیج ورزشکاران شهرستان کرمانشاه برگزار شد

جلسه شورای عالی بسیج ورزشکاران شهرستان کرمانشاه در سالن شهید هادیان تربیت بدنی با ریاست سرهنگ سیروس جهانبخشی، فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه، برگزار شد.

از مصوبات این جلسه می توان به پی‌گیری بیمه های ورزشی برای ورزشکاران بسیجی ، اختصاص سالن‌های ورزشی به ورزشکاران بسیجی و ... اشاره کرد.