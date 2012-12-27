5333 دانش آموز در مدارس قرآنی کهگیلویه و بویراحمد مشغول فراگیری قرآن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی شجاعیان ظهر پنج شنبه در نشست مربیان مدارس قرآنی افزود: این دانش آموزان در 123 مدرسه قرآنی با571 کلاس قرآن در پایه اول تا سوم ابتدائی از کلاسهای قرآن بهره مند می شوند.

وی با اشاره به برگزاری آزمونها و مسابقات قرآنی در استان بیان داشت: 35هزار نفر از فرهنگیان ودانش آموزان استان درآزمون پایانی طرح ملی حفظ قرآن شرکت کردند.

شجاعیان افزود: 14هزار و 988 نفر که حافظ نیم جزء تا10جزء قرآن هستند، هفته آینده تجلیل می شوند.

وی با بیان اینکه دریکسال گذشته 51 مربی قرآنی جذب آموزش و پرورش شدند، اظهار داشت: شخصیت مربیان قرآن باید برگرفته از تعالیم قرآنی باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان با بیان اینکه درسایه قرآن انسان به معرفت و شناخت می رسد، تصریح کرد: مطالعه دقیق، عمیق، گسترده و متناسب با فناوری روز همراه با برنامه ریزی مدون از ضروریات کار معلمان قرآن است.

شجاعیان افزود: آموزش نهج البلاغه و تبیین صحیفیه سجادیه نیز باید در دستور کار مربیان قرآنی قرار گیرد.