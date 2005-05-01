عضو شوراي سردبيري روزنامه ايران : شعار و حرف ، فرهنگ كتابخواني را ارتقا نمي دهد

اين روزنامه نگار وعضو شوراي سردبيري روزنامه " ايران " درگفت وگوبا خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : هر كسي به مقتضيات شرايط خودش ، از اين فعاليت هاي نمايشگاهي بهره مي برد ، مثلا كسي كه به دنبال فرهنگ است ، به نمايشگاه هاي فرهنگي مراجعه مي كند وكسي كه به دنبال صنعت است ، درپي نمايشگاه هاي صنعتي است.



عضو شوراي سردبيري روزنامه ايران تصريح كرد : هرچقدريك نمايشگاه بتواند به مخاطب سنجي و به نيازها وعلايق بازديد كنندگان خودش نزديك شود ، بي ترديد به موفقيت و هدف نهايي خودش نزديكترمي شود . به عبارت ديگرنمايشگاهي مي تواند موفق باشد و سال به سال بهتر شود كه قادر باشد به تامين نيازهاي بازديد كنندگان خود بپردازد .



سعيد افسر ياد آور شد : در نمايشگاه كتاب ، بخش هايي كه حتي براي خانواده ها سرگرمي تلقي مي شود ، درگسترش فرهنگ كتابخواني بسيارموثر است. من درمجموع ، برگزاري نمايشگاه كتاب را خيلي موثرمي دانم واين تاثير دربدنه سياست هاي نشركشوردرطول سال ، به خوبي خود را نشان مي دهد .

وي درخصوص ارتقاء فرهنگ جامعه از راه كتاب و كتابخواني به مهرگفت: ارتقاء دادن فرهنگ جامعه سالهاست كه دغدغه جامعه ماست چون درجامعه اي كه فرهنگ شفاهي درمحور قرار دارد ، فرهنگ مكتوب به سختي وارد اين جامعه مي شود و نياز به يك برنامه ريزي بلند مدت دارد و متاسفانه حركت و روند جامعه ما به هيچ عنوان به سوي گسترش فرهنگ مكتوب نيست .



اين روزنامه نگار اضافه كرد : مشكلات مردم ، دغدغه ها واقتصاد خانواده دراين قضيه بسيارموثر است. هر وقت مردم ما دغدغه نان نداشته باشند مي توانند به غذاي روحي و رواني فكر كنند ، با شعار و حرف نمي توان فرهنگ كتابخواني يك جامعه را بالا برد.

افسر در پايان افزود: از ديد من ، زبان مخاطب ، زباني است كه نياز به شناخت دارد و از آن جايي كه فرهنگ گفتاري و رفتاري مردم نسبت به سالهاي گذشته متفاوت شده است ، پس يك نويسنده و شاعرهم بايد با اين شرايط حركت داشته باشد . روزآمد كردن نگاه شاعر و نويسنده نياز اصلي براي توليد كالاهاي فرهنگي است تا بتواند پيام نهايي خود را به مخاطب برساند .