به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانشیری رئیس پلیس فتای استان بوشهر اظهارداشت: پیرو شکایت فردی مبنی برکلاهبرداری اینترنتی، ماموران تحقیقات خود را بر روی این پرونده آغاز کردند. بنا بر اظهارات شاکی، وی چندی پیش در یکی از شبکه های اجتماعی با فردی که خود را ورزشکار رشته بدنسازی معرفی کرده بود، آشنا و صمیمی شده و پس از مدتی وی با جلب اعتماد شاکی و به بهانه ارسال داروهای انرژی زا، پس از دریافت مبلغی، ارتباط خود را قطع کرده بود.

این مقام انتظامی افزود: پس از بررسی‌های تخصصی و فنی و نیز استعلام های صورت گرفته مشخص شد که وجوه ارسالی به حساب خانمی واریز که معلوم شد صاحب حساب، مادر متهم است، بنابراین ماموران پلیس فتا طی یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ جهانشیری عنوان کرد: متهم پس از مشاهده مستندات ارائه شده از سوی پلیس به جرم خود اعتراف و اظهار داشت که از سادگی شاکی سوءاستفاده و از وی کلاهبرداری کردم.

عدم توجه به جلو راننده علت اصلی حادثه مرگبار در بوشهر



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت: کارشناسان پلیس راه علت حادثه رانندگی در محور برازجان - بوشهر را عدم توجه به جلو راننده خودرو اعلام کرده اند.

سرهنگ بحرینی اظهار داشت: در این حادثه که در کیلومتر پنج محور برازجان - بوشهر (نزدیک شهرک صنعتی خوشاب) رخ داد، یک دستگاه خودرو سمند پس از تصادف با عابر پیاده از جاده منحرف و با پایه برق برخورد کرد.

وی افزود: افتادن پایه برق روی این خودرو باعث آتش گرفتن آن شد و پنج سرنشین خودرو همگی در آتش سوختند. هم اکنون هویت راننده این خودرو علی اکبر علی نژاد 35 ساله، اهل بروجن و ساکن گچساران از توابع کهگیلویه و بویراحمد مشخص شده است. دیگر سرنشینیان این خودرو مرد 50 ساله، زن 45 ساله و دو دختر 22 و 18 ساله است که همگی جان سپرده اند.

کشف بیش از 184 کیلو پودر نیروزای غیر مجاز در دیلم



فرمانده انتظامی شهرستان دیلم ، صبح امروز از کشف مقادیر قابل توجهی داروی نیروزای قاچاق غیر مجاز در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: روز گذشته ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایستگاه شهید موسوی دیلم، در راستای تشدید روند مبارزه با قاچاق کالااز خودروهای عبوری بازدید به‌عمل آوردند.

سرهنگ ابراهیم عرب زاده ادامه داد: در این راستا یک دستگاه خودروسواری پژو که عبور از ایستگاه رابرای خود سخت دید با تغییر مسیر به محور خاکی قصد دور زدن ایستگاه را داشت که با تیزهوشی مامورین روبرو و در محور خاکی با تعقیب و گریز مامورین متوقف شددر بازرسی‌های بعمل آمده از خودرو مذکور تعداد قابل توجهی داروی نیروزای غیر مجاز شامل بیش از 184 کیلو گرم پودر، کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: ارزش کالای به‌دست امده معادل 198میلیون ریال است که در این راستا راننده خودرو نیز دستگیرو به همراه کالای مکشوفه به پایگاه انتظامی منتقل شد.

همایش بصیرت خانواده پاسداران شهرستان دشتستان برگزار شد



همایش ماهانه بصیرت خانواده پاسداران شاغل و بازنشسته شهرستان دشتستان در جوار شهدای گمنام شهر برازجان برگزار شد.

در این همایش که با حضور خانواده پاسداران شاغل و بازنشسته با قرائت زیارت پرفیض عاشورا برگزار شد امام جمعه شهر سعدآباد با بیان اینکه بصیرت از نیازهای اساسی انسان از آغاز تا پایان زندگی است گفت: بصیرت به معنای دانایی، بینایی و هوشیاری است که انسان را در مواقع خطر به راه راست هدایت و از گردنه های خطرناک عبور می دهد.

حجت الاسلام کشاورز بارگاهی ضمن اشاره به اینکه انسان دارای دو جنبه ملک (مادی) و ملکوت (روحانی) است خاطرنشان ساخت: انسان برای اینکه بتواند از عالم ملک به ملکوت راه پیدا کند باید بصیرت داشته باشد و اگرچه نتواند به عالم ملکوت راه پیدا کند مرده ای بیش نیست زیرا ارزش انسان به این است که این قوه ملکوت را به فعل تبدیل کند.

همایش توانمندسازی مسئولین بازرسی حوزه های مقاومت سپاه دشتستان برگزار شد



فرمانده سپاه دشتستان در همایش توانمندسازی مسئولین بازرسی فرماندهی حوزه های مقاومت بسیج سپاه شهرستان دشتستان درسالن جلسات سپاه، بازرسی را یکی از پایه های اساسی رده های سازمان بسیج مستضعفین دانست و گفت: بازرسی فرماندهی چشم بینای فرماندهی در سپاه و رده های سازمان بسیج است که مسئولین بازرسی در سطح رده ها باید به خوبی به این امر مهم اهتمام ورزند.

سرهنگ پاسدار احمد عالی تأکید کرد: اگر مسئولین بازرسی رده ها به وظایف خود به خوبی عمل کنند و با انگیزه و علاقه به مأموریت خود بپردازند رده های بسیج زنده تر و پویاتر و فعالیتشان نیز دو چندان خواهد شد.

ستوان سوم پاسدار ستار یحیایی سرپرست بازرسی فرماندهی سپاه دشتستان نیز مسئولین بازرسی رده ها را به اهمیّت بیش تر به مأموریت های محوله به ویژه انجام امورات ارزشیابی و انتصابات فراخواند.

اجرای 3 پروژه بزرگ آموزشی درشهرستان کنگان



رئیس آموزش و پرورش کنگان از اجرای سه پروژه بزرگ آموزشی در کنگان خبر داد و گفت: احداث مجتمع بزرگ آموزشی و همچنین دو واحد هنرستان کار و دانش و فنی حرفه‌ای از مهم‌ترین پروژه‌های در دست احداث در این حوزه است.

عباس شریف خواستار تسریع در اجرای پروژه هنرستان شد تا مشکل فضای آموزش فنی و حرفه‌ای این شهر نیز مرتفع شود.

این مسئول ضمن توضیحات لازم در مورد مراحل احداث هنرستان، این پروژه را از نظر نحوه ساخت و مساحت زیربنای آن را یکی از بزرگترین پروژه‌های آموزشی استان ذکر کرد.

معافیت 27 مددجوی کمیته امداد جم از خدمت سربازی



رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جم از معافیت 27 مددجو کمیته امداد جم از خدمت سربازی خبر داد و خاطرنشان کرد: در 9 ماهه سال جاری 27 نفر از جوانان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی ( ره ) شهرستان جم از خدمت مقدس سربازی معاف شدند.

مسلم انیژپور تصریح کرد: این جوانان به‌دلیل از دست دادن پدر از خدمت سربازی معاف شده‌اند تا در راستای توانمند سازی خانواده‌ها و ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال به‌منظور استقلال خانواده‌هایشان فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: از این تعداد 26 نفر به‌دلیل فوت سرپرست و یک نفر به‌دلیل طلاق والدین از معافیت سربازی استفاده کرده‌اند.