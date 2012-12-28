شهرداری تبریز – پاس همدان؛ مصاف تیمهای دیروز و امروز فراز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های شهرداری تبریز و پاس همدان یکی از 14 بازی هفته چهاردهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور در روز جمعه هشتم دی خواهد بود.

تیم شهرداری تبریز نیم فصل اول را با ایستادن در خانه ششم جدول به پایان رسانده و اگرچه نمی توان این جایگاه را برای تیم شهرداری مقبول لحاظ کرد اما با یادآوری نتایج ضعیف این تیم در ابتدای فصل، باید گفت که شاگردان فراز کمالوند با در پیش گرفتن روندی روبه رشد در هفته های واپسین دور رفت، اوضاعشان نسبت به قبل بهتر شد و حالا در آغاز نیم فصل دوم، باید این تیم را در اندازه های یک تیم مدعی نگاه کرد.

مصاف شهرداری با پاس به واقع رویارویی تیمهای فعلی و سابق فراز کمالوند است. همین موضوع می تواند به خودی خود حساسیت پیکار ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز را به بالاترین حد خود برساند. قطعا کمالوند دوست ندارد که تیم فعلی او برابر تیم قبلی اش شکست بخورد و از اینرو در بازی امروز فوتبالدوستان بی گمان شاهد تلاش مضاعف سفیدپوشان تبریزی برابر حریف همدانی خواهند بود.

اما تیم پاس نیز با سرمربی خود "بگوویچ" تا به اینجا بد نتیجه نگرفته و توانسته در طول نیم فصل اول، همواره در یکی از رده های بالایی جدول ایستاده و در چند هفته نیز صدرنشین باشد. تیم رده سومی پاس قطعا به دنبال کسب امتیاز از تبریز خواهد بود چراکه شکست برابر شهرداری می تواند همدانی ها را حتی تا رده پنجم نیز تنزل داده و باعث افزایش فاصله آنها با صدرجدول شود. شهرداری هم اکنون 19 امتیازی است و به فاصله پنج امتیازی با تیم پاس قرار گرفته است.

هر دو تیم شهرداری و پاس که سابقه حضور در لیگ برتر را دارند، امسال نیز مدعی صعود به سطح اول فوتبال کشور به شمار می آیند و باید گفت که نتیجه پیکار دو تیم می تواند در سرنوشت آنها در پایان فصل نیز اثرگذار باشد. هرچند که هنوز تیم ها 13 هفته فرصت دارند تا با بکار گیری توانایی های خود، سهمیه لیگ برتر را برای خود کسب کنند.

دیدار تیمهای شهرداری تبریز و پاس همدان، بنا بر اعلام حبیب ستوده نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز به جای ورزشگاه تختی، در ورزشگاه یادگار امام (ره) این شهر برگزار خواهد شد.

این دیدار از ساعت 14 جمعه هشتم دی به انجام خواهد رسید.