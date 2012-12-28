عزت و استقلال نظام مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول شکیبا فر عصر پنج شنبه در یادواره گرامیداشت شهدای معلم و دانش آموز عشایر خراسان شمالی که در کانون فرهنگی تربیتی سمیه شیروان برگزار شد، عنوان کرد: عشایر بارها بیعت و پایبندی به عهد خود را با ولایت اعلام کرده اند و در تمام صحنه های حساس کشور حضور فعال داشته اند.

وی شهادت را وارد شدن در حریم خلوت الهی و ارزش شهادت را بالاترین ارزش‌ها ذکر کرد و افزود: عزت و استقلال فعلی نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا است.

شکیبافر با گرامیداشت فرا رسیدن یوم الله نهم دی ماه اظهار داشت: نهم دی ماه روز بصیرت و تجدید بیعت امت با ولایت بود و در این روز ملت مسلمان ایران از جریان برنامه ریزی شده توسط غرب سربلند بیرون آمد.

وی با قدردانی از مسئولین برگزاری این یادواره اظهار امیداواری کرد تا در سنوات آینده یادواره شهدای دانش آموز و معلم عشایر در تمامی استان های کشور برگزار شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این آیین با اشاره به سفر اخیر مقام معظم رهبری به این استان گفت: در مهرماه سال جاری در خراسان شمالی، به مدت هشت روز حادثه بزرگ 9 دی تکرار شد و مردم این استان بصیرت خود را به دوستان و دشمنان نظام نشان دادند.

محمد وحیدی افزود: وظیفه همه ما ادامه راه شهدا است و راه شهدا مسیری نیست که گفته شود بلکه باید به آن عمل شود.

وی با بیان اینکه سختی کار معلمین عشایر را به هیچ وجه نمی توان کتمان کرد، بیان داشت: شهدای معلم و دانش آموز از آموزش و پرورش به مناطق جنگ اعزام می شدند که این نشان از نقش پررنگ آموزش و پرورش در تربیت این نیروهای ارزشی است.

وحیدی همچنین در این مراسم پیشنهاد نامگذاری مجتمع های آموزشی به نام شهدای گرانقدر عشایری را ارائه داد.

در پایان این مراسم که با حضور خانواده شهدای عشایر استان برگزار شد، از تعدادی از معلمین عشایر و خانواده شهدای عشایر خراسان شمالی تجلیل شد.

خراسان شمالی دارای 9 دانش آموز و یک معلم شهید عشایر است.