تداوم آمادگی و خدمات رسانی اعضای شورای مدیریت بحران استان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان‌ مهر در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اظهار کرد: بارش های متوالی برف طی دو روز گذشته، باعث کندی تردد در معابر و محورهای استان شده که حضور موثر تمامی دستگاه های خدمات‌ رسان را برای اطمینان از مناسب بودن اوضاع و رفع موانع و مشکلات ایجاد شده، طلب می‌ کند.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران خراسان رضوی با اشاره به کاهش شدید دما در استان از امشب، بر لزوم اطلاع‌ رسانی نکات مورد نیاز به عموم مردم در این رابطه و همچنین رعایت صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی به ویژه سوخت در تمامی دستگاه های اجرایی استان و مصارف خانگی تاکید کرد.

فروزان‌ مهر به شرکت پخش فرآورده های نفتی استان نیز توصیه کرد تا ضمن پایش کامل شرایط استان برای سوخت رسانی به جایگاه های عرضه سوخت و تامین سوخت روستاها، آمادگی لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر بازگشایی هرچه سریع تر برخی محورهای فرعی و راه های روستایی از سوی اداره کل راه و شهرسازی، از پلیس راهور استان خواست تا در جهت استقرار نیروهای انتظامی موردنیاز در جاده های استان اقدام کند.

استاندار خراسان رضوی خواستار استقرار اکیپ های امدادی و فعال ‌تر شدن بیشتر راهدارخانه‌ها در سطح جاده‌های استان شد و گفت: واحدهای امدادی نیز باید به صورت مستمر در معابر حضور داشته و به مردم خدمت رسانی کنند.

رئیس شورای مدیریت بحران خراسان رضوی با تقدیر از خدمات ارائه شده از سوی دستگاه های استان در طول این مدت، تصریح کرد: با توجه به تاخیر در تردد برخی پروازها، حرکت قطارها و وسایل نقلیه عمومی برون شهری در اثر بارش نزولات آسمانی، در پاسخگویی و راهنمایی مطلوب مسافران، خصوصا در پایانه ها باید دقت نظر کافی از سوی مراکز خدمات رسان صورت گیرد.

فروزان‌ مهر از فرمانداران نیز خواست تا با فعال تر کردن شورای های هماهنگی مدیریت بحران در شهرستان ها، وضعیت شهرستان خود در زمینه های اشاره شده را به طور کامل رصد کنند.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تامین امنیت و تسهیل در تردد زائران پیاده، از دستگاه های خدمات‌رسان خواست تا در این زمینه مراقبت و همکاری های لازم را داشته باشد.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی با بیان اینکه برف رحمت و برکت الهی است، اظهار کرد: در پی بارش نزولات آسمانی و بهبود وضعیت ذخایر آبی استان، مدیریت صحیح منابع آبی، روان‌آب ها و سیلاب ها، علاوه بر استفاده بهینه از منابع آبی و کاهش مصرف، خروج وضعیت دشت های استان از حالت هشدار را نیز به دنبال خواهد داشت.

در این جلسه هر یک از اعضای شورای مدیریت بحران استان گزارش برنامه ها و اقدامات دستگاه خود در تغییر شرایط جوی اخیر را ارائه نمودند و هیچ گونه مشکل حادی در استان از ناحیه آنان گزارش نشد.