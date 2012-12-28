ملت ایران در حماسه 9 دی ثابت کردند که خون سرخ حسینی در رگهایشان جاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی ارجمندی اظهار داشت: حماسه 9 دی روز تجدید میثاق با شهدای کربلا و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

وی گفت: نهم دی ماه پیام های مهمی دارد که یکی از این پیام ها پایبندی به اصول اساسی اسلام، خط سرخ ولایت و امامت و اطاعت از رهبری است.

وی افزود: ملت ایران در روز نهم دی ماه سال 88 ثابت کردند که هرگز اجازه نخواهند داد آرمان های انقلاب آسیب ببیند.

فرماندارزاهدان حماسه 9 دی ماه را به ‌عنوان سالروز بصیرت مردم و میثاق با ولایت قلمداد و آن را حاصل بلوغ فکری و فرهنگی مردم خواند و بیان داشت: ملت بزرگ ایران اسلامی که در مکتب امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی مبانی رشد انقلاب اسلامی را فرا گرفته بودند با تمام توان در راستای دفاع از آرمان ‌ها و ارزش ‌های نظام به پا خاستند.