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۸ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۸

ارجمندی:

ملت ایران در حماسه 9 دی ثابت کردند که خون سرخ حسینی در رگهایشان جاری است

ملت ایران در حماسه 9 دی ثابت کردند که خون سرخ حسینی در رگهایشان جاری است

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرماندار زاهدان گفـت: ملت ایران در 9 دی نشان دادند که خون سرخ حسینی همچنان در رگهای آنان جاری است و در مواقع لزوم با اطاعت از ولایت فقیه با جان و مال خود برای دفاع از آرمان های انقلاب در میدان حاضر می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی ارجمندی اظهار داشت: حماسه 9 دی روز تجدید میثاق با شهدای کربلا و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

وی گفت: نهم دی ماه پیام های مهمی دارد که یکی از این پیام ها پایبندی به اصول اساسی اسلام، خط سرخ ولایت و امامت و اطاعت از رهبری است.

وی افزود: ملت ایران در روز نهم دی ماه سال 88 ثابت کردند که هرگز اجازه نخواهند داد آرمان های انقلاب آسیب ببیند.

فرماندارزاهدان حماسه 9 دی ماه را به ‌عنوان سالروز بصیرت مردم و میثاق با ولایت قلمداد و آن را حاصل بلوغ فکری و فرهنگی مردم خواند و بیان داشت: ملت بزرگ ایران اسلامی که در مکتب امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی مبانی رشد انقلاب اسلامی را فرا گرفته بودند با تمام توان در راستای دفاع از آرمان ‌ها و ارزش ‌های نظام به پا خاستند.

کد مطلب 1777444

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