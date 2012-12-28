سومین همایش اربعین با شهدا در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد صادقی در آستانه سومین همایش اربعین با شهدا اظهار کرد: در واقع اربعین روز زیارت سیدالشهدا است از طرفی ما یک خلأ هم در مورد زیارت شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس داریم و اینکه ما هیچ وقت همایشی مردمی تحت عنوان زیارت شهدا نداشته ایم و با توجه به اینکه عطرافشانی ها و غبارروبی‌ها نیز تبدیل به برنامه ای نمادین شده است و از حالت مردمی خارج شده لذا امسال نیز برای سومین سال پیاپی همایش اربعین با شهدا را در جوار شهدای بهشت رضا(ع) برگزار خواهیم کرد.

مدیر فرهنگسرای پایداری مشهد افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، درسى که اربعین به ما مى‏دهد، این است که باید یاد حقیقت و خاطره‏ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت، از این رو زمینه زیارت شهدای شهرمان را برای شهروندان فراهم خواهیم کرد و یاد و خاطره شهدا را در این روز زنده نگاه می داریم و تجدید میثاقی با شهدا در روز زیارتی شهدا خواهیم داشت.

صادقی بیان کرد: کاروان اسرای کربلا در روز اربعین به زیارت شهدای کربلا رفتند و در طول اسارتشان، با تمام سخنان و رفتارشان، تلاش کردند تا زیارت روز اربعین و نهضت عاشورا را زنده نگه دارند، ما نیز در این روز و در جوار شهدای بهشت رضا(ع)، باید عملکرد یک‌ سال گذشته خود را مرور کنیم و ببینیم در عرصه زنده‌ نگه ‌داشتن یاد و خاطره و حرکت این شهدا چه کرده‌ایم.

وی گفت: اربعین به معنای احیای سنت زیارت شهدا است از این رو سعی داریم با تأسی از کاروان اصحاب و خانواده سیدالشهدا که بعد از واقعه عاشورا در مزار شهیدان کربلا حضور داشتند و زیارت سیدالشهدا در روز اربعین را به جا آوردند ما نیز این سنت را احیا کنیم.

مدیر فرهنگسرای پایداری مشهد تصریح کرد: سال گذشته بیش از 6 هزار نفر در برنامه اربعین با شهدا حضور داشتند و امسال نیز با توجه به استقبال و خواست عموم شهروندان شهر بهشت که از طریق 54 تشکل مردمی ‌پیگیر شده اند مراسم اربعین با شهدا را برگزار خواهیم کرد.

صادقی اظهار کرد: مراسم روز اربعین با شهدا ساعت 9 صبح روز اربعین در جوار شهدای بهشت رضا(ع) همراه با برنامه های زیارت عاشورا، سخنرانی حجت السلام خداوردی، عزاداری مداحان اهل بیت، زیارت و عطرافشانی گلزار شهدا برگزار می شود.