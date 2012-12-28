170 هزار دفترچه آگاهی های پلیسی در اختیار خانواده های یزدی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن باقری ظهر پنجشنبه درنشستی خبری اظهار داشت: یکی از مواردی که بیشتر مدنظر پلیس استان یزد است و در دستور کار قرار گرفته، مراکز مشاوره و مددکاری است که تاکنون سه هزار و 950 پرونده در این مراکز تشکیل شده و هفت هزار نفر به مراکز مشاوره و مددکاری پلیس مراجعه کرده اند.

وی افزود: اغلب این مراجعات مربوط به اختلافات شخصی و خانوادگی، اعتیاد و برخی انحرافات اجتماعی بوده است.

باقری عنوان کرد: 70 درصد این پرونده ها منجر به نتایج مثبت شده است.

وی همچنین از افزایش تعامل پلیس با دانشگاه ها، آموزش و پرورش و ... خبر داد و افزود: این امر اکنون در اولویت کار پلیس است و تاکنون در مدارس و دانشگاه ها، 60 هزار نفر در دوره هایی که کارشناسان نیروی انتظامی برگزار کرده اند، شرکت داشته اند.