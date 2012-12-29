به گزارش خبرنگار مهر، در جامعه پیشرفته امروز نمی توان بدون داشتن سطحی از سواد و آموزه های علمی به زندگی شهروندی و ماشینی پرداخت و اگر فردی از این قافله دور بماند به ناچار برای گذران زندگی نیازمند کمک دیگران می شود.

اولین احساس نیاز برای افزایش سطح آگاهی و سواد در جامعه از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) مطرح شد به طوری که با پیام تاریخی ایشان در هفتم دی ماه سال 58 جرقه تشکیل نهضت سواد آموزی و ریشه کنی بی سوادی در ایران اسلامی با وجود تمامی مشکلات پیش روی انقلاب تازه تاسیس زده شد.

در متن این پیام به نکات قابل تاملی اشاره شده است که هنوز هم بعد از گذشت 33 سال مسئولان امر با خواندن این پیام به راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به سواد آموزی صد درصدی در ایران بر می خورند.

امام خمینی(ره) در نامه تاریخی خود برای تشکیل نهضت سواد آموزی آورده است: "ملت شریف ایران! شما می دانید که در رژیم گذشته آنچه که بر سر ملت مبارز ایران سایه افکنده بود، علاوه بر دیکتاتوری و ظلم، تبلیغات بی محتوای و هیچ را همه چیز جلوه دادن بود، ملتی که در همه ابعاد از حوائج اولیه محروم بود، وانمود می شد که در اوج ترقی است. از جمله حوائج اولیه برای هر ملت که در ردیف بهداشت و مسکن، بلکه مهمتر از آنها است، آموزش برای همگان است.

مع الاسف کشور ما از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم و اکثر افراد در آن زمان از سواد نوشتن و خواندن برخودار نبودند، چه رسد به آموزش عالی. مایه تأسف است مردم در کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه دینی زندگی می کنند که طلب علم را فریضه دانسته است، از سواد نوشتن و خواندن محروم باشند. ما باید در برنامه دراز مدت، فرهنگ وابسته کشورمان را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم و اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته کننده برای مبارزه با بی سوادی بطور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا انشاالله در آینده نزدیک، هر کس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد.

برای این امر لازم است تمام بی سوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران با سواد برای یاد دادن بپاخیزند و وزارت آموزش و پرورش نیز با بسیج تمام امکانات و پرهیز از تشریفات اداری ریشه این نقص را از بن برکند".

در بخش هایی از این نامه به بسیج عمومی برای ریشه کنی بی سوادی، بپا خواستن افراد با سواد برای آموختن سواد به بی سوادان و لزوم توجه ویژه به آموزش در کنار دیگر حوائج اولیه زندگی اشاره شده است که برنامه های پیش روی نهضت و علاقمند کردن افراد برای آموختن سواد در دوره کنونی بر پایه فکری نو نشات گرفته از این گفتار است.

بی میلی برخی بی سوادان مشکل بزرگ پیش روی نهضت سواد آموزی

عمده افرادی که بی سواد یا کم سواد هستند به دلیل داشتن سن بالا دیگر رغبت به خواندن و نوشتن ندارند زیرا برای این امر لزومی را احساس نمی کنند در حالی که سازمان نهضت سواد آموزی بر آن است تا هیچ فرد بی سوادی در کشور وجود نداشته باشد و این مساله به مشکلی بزرگ برای سازمان تبدیل شده است.

در این راستا مسئولان امر باید به فکر چاره ای باشند تا افراد از بی میلی به امر خواند و نوشتن و فراگیری دروس خارج شوند و شرایط آموزش و یادگیری آسان را برای این قشر در جامعه فراهم آورند.

محدوده سنی10 تا 49 جامعه هدف سازمان نهضت سوادآموزی را تشکیل می دهد اما این بدین معنا نیست که دیگر افراد نمی توانند از آموزش های نهضت برای سواد آموزی بهره برند.

طرح مدرسه محور و نشر علم راهی آسان برای آموزش به بی سوادان

سازمان نهضت سواد آموزی با همکاری معاونت های سواد آموزی ادارات آموزش و پرورش کشور اقدام به آموزش بی سوادان با آسان ترین راه فراگیری کرده است.

در طرح مدرسه محور تمامی مدارس موظف به تعلیم حداقل 10 نفر از افراد بی سواد محدوده خود هستند و تمامی مراحل تحصیل برای مدرسه و آموزش گیرنده کاملا رایگان است.

در این طرح افراد با سوادی که تمایل به آموزش به افراد بی سواد دارند به مناطق آموزش و پرورش مراجعه کرده و پس از گذراندن دوره ای کوتاه و گرفتن تسهیلات رایگان از جمله کتاب و لوازم التحریر نسبت به آموزش فرد اقدام می کند.

مدت آموزش برای افراد محدودیت زمانی نداشته و هر زمان که فرد آموزش گیرنده اعلام آمادگی کند از وی آزمون گرفته می شود.

همچنین قرار است در طرح نشر علم از دانش آموزان مقطع متوسطه برای آموزش دهی به افرار بی سواد استفاده شود، البته این آموزش ها با اولویت افراد خانواده و بستگان نزدیک آغاز خواهد شد.

افراد آموزش دهنده پس از قبولی به اصطلاح شاگردان خود در آزمون پایان دوره حق الزحمه ای به مبلغ 400 هزار تومان از آموزش و پرورش دریافت می کنند.

البته آموزش و پرورش هیچ تعهدی مبنی بر به کار گیری افراد آموزش دهنده ندارد و این امر برای این افراد شغل تلقی نمی شود.

4 درصد افراد در استان البرز بی سواد هستند

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز از بی سوادی چهار درصد افراد در این استان خبر داد و اظهار داشت: این چهار درصد حدود 67 هزار فرد 10 تا 49 سال را در استان تشکیل می دهند.

عیسی بابالو با بیان اینکه این آمار بر اساس جمع آوری اطلاعات خانوار در سال 88 بدست آمده است، گفت: 90.23 درصد افراد بالای شش سال و 95.25 درصد افراد 10 تا 49 سال در استان البرز از نعمت سواد برخوردارند که در آمار اول استان البرز رتبه دوم کشور و در آمار دوم رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات پیش رو نداشتن آدرس دقیق از افراد بی سواد به دلیل جا به جایی مکانی در شهر است، گفت: دشواری کار برای آموختن سواد به این جهار درصد استان علاوه بر نداشتن آدرس دقیق بی رغبتی آنان نیز است.

بابالو اظهار داشت: برای از بین بردن مشکل بی رغبتی به سوادآموزی در این افراد اقدام به اجرای طرح مدرسه محوری و نشر علم به جهت دسترسی آسان به آموزه های درسی در سطح استان کرده ایم.

وی ادامه داد: اولویت برنامه ها برای افراد بی سواد مطلق است و در مراحل بعدی برای آموزش همگانی افراد کم سواد هم تحت آموزش قرار می گیرند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه دوره های آموزشی در سه سطح پیش بینی شده است، گفت: دوره اول سواد آموزی مقطع اول، دوم و سوم ابتدایی، دوره انتقال مقطع چهارم، پنجم و ششم ابتدایی را تشکیل می دهد.

بابالو افزود: فرد بعد از گذراندن این دوره ها می تواند به مقطع راهنمایی و دبیرستان نیز راه پیدا کند.

درس خواندن بسیار لذت بخش است

کلثوم طوماری یکی از افرادی است که سواد خواندن و نوشتن را از نهضت سواد آموزی شروع کرده و از این موضوع بسیار احساس رضایت می کند.

وی می گوید: فقط به خاطر علاقه شخصی به خواند و نوشتن از سال گذشته به نهضت سواد آموزی رفتم.

طوماری که پنج فرزند دارد گفت: الان که می توانم بخوانم، با فرزندان مبهتر ارتباط برقرار می کنم و از این موضوع بسیار لذت می برم.

این سواد آموز نهضت اظهار داشت: درس خواندن به من آرامش می دهد و دوست دارم این کار را ادامه دهم.

وی از مسئولان خواست تا مانند گذشته راه درس خواندن را برای این قشر هموار کنند تا آنها به آرزوهایشان برسند.

برون سپاری آموزش های نهضت نتیجه مثبتی به دنبال دارد

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان کرج گفت: با اجرای طرح نشر علم و مدرسه محور و برون سپاری آموزش های نهضت زودتر از موعد برنامه ریزی شده به نتیجه خواهیم رسید.

علی حجر گشت ادامه داد: در حال حاضر حدود پنج هزار نفر بی سواد در حوزه آموزش و پرورش ناحیه یک وجود دارد و ما در صدد جذب نیروهای آموزش دهنده برای رفع بی سوادی در این ناحیه هستیم.

وی بابیان اینکه به افراد آموزش دهنده در انتهای دوره های آموزشی حق الزحمه پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: سال گذشته 370 نفر در آزمون های سواد آموزی شرکت و به مرحله بعد راه یافتند.

اما در پایان با اشاره به تلاش تمامی مسئولان و در اختیار گذاشتن امکانات آموزشی و ایجاد رغبت برای افراد بی سواد در تحقق پیام امام خمینی(ره) و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص ریشه کنی بی سوادی نکته ای باقی می ماند آن هم بی انگیزه بودن کودکان و نوجوانانی است که برای تامین مخارج و مایحتاج اولیه خانواده خود مجبور به کارکردن در مشاغل سخت و پرخطر هستند.

امیدواریم بی سوادی با تلاش هرچه بیشتر مسئولان و البته همت افراد برای آموختن هرچه زودتر در کشور ریشه کن شود و جشن با سوادی تمامی مردم ایران را مانند تمامی جشن های خودکفایی در آینده ای نزدیک شاهد باشیم.

گزارش از عاطفه بیات